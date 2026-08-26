Видео | Јәмән Һз. Мәһәммәд Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) милад ҝүнү мүнасибәтилә јашыл рәнҝә бојанды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәр ил олдуғу кими бу ил дә Аләмләрә рәһмәт олараг ҝөндәрилән Һәзрәти Мәһәммәд Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) доғум ҝүнү мүнасибәти илә Јәмәндә шәһәрләр хүсуси јашыл рәнҝә бојанды вә пајтахт Сәна вә диҝәр шәһәрләрин үзәриндәки сәма әзиз Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) доғум ҝүнү мүнасибәтилә ишыгландырылыр. Гејд едәк ки, Рәбиул-әввәл ајынын 12 вә 17-си тарихдә Ислам Пејғәмбәри, Һәзрәти Муһәммәд ибн Абдуллаһын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) доғум ҝүнү кими гејд олунуб. Бу бир һәфтә мәрһум Имам Хомејни тәрәфиндән мүсәлманларын бирлијини даһа да ҝүҹләндирмәкдән өтрү Вәһдәт Һәфтәси кими адландырылмышдыр.
Sizin rəyiniz