Видео | Ниҝеријанын Баучи шәһәриндә јүз минләрлә инсан Һз. Мәһәммәд Пејғәмбәрин (с) Мөвлуд Ҝүнүнү гејд едир
26 avqust 2026 - 14:18
Xəbər kodu: 1857461
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рәбиул-әввәл ајынын 12 вә 17-си ҝүнләри Бәшәр тарихиндә Аләмләрә рәһмәт олараг ҝөндәрилмиш Һәзрәти Муһәммәд ибн Абдуллаһын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) милад ҝүнү кими гејд олунуб. Бу мүнасибәтлә Ислам Дүнјасынын Даһи мүтәфәккири, Ислам Ингилабынын Баниси һәзрәти Имам Хомејни бу ҝүнләри Вәһдәт Һәфтәси адландырараг мүсәлманлар арасында бирлик вә вәһдәтин горунмасыны зәрури һесаб етди. Артыг он илләрдир ки, дүнја мүсәлманлары бу бир һәфтәни бајрам гејд едирләр. Ниҝеријанын Баучи шәһәриндәки футбол стадионунда јүз минләрлә мүсәлман бир араја топлашараг Һәзрәти Мәһәммәд Мустафа Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мүбарәк мөвлуд ҝүнүнү севинҹлә гејд едирләр.
Sizin rəyiniz