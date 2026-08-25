Наблусда бир ушаг, Гәззада исә ики фәләстинли јәһудиләр тәрәфиндән өлдүрүлүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иордан чајынын гәрб саһилинин Наблус шәһәринин шәргиндә јерләшән Әсҝәр дүшәрҝәсиндә фәләстинли ушаг Исраил һәрбчиләринин ачдығы атәш нәтиҹәсиндә шәһид олуб.
Гәзза золағынын мәркәзиндә јерләшән Ән-Нусејрат гачгын дүшәрҝәси вә Әз-Зәвајидә гәсәбәсинә јәһуди ишғалчылары тәтәфиндән ендирилән зәрбәләр нәтиҹәсиндә исә ики фәләстинлинин өлдүјү, једди нәфәрин јараландығы билдирилир.
Бәзи мәнбәләр Әз-Зәвајидә гәсәбәсинә ендирилән зәрбә нәтиҹәсиндә бир ушағын да өлдүјүнү билдирибләр.
Мәлумата ҝөрә, Исраил ишғалчы гүввәләри һәмчинин Иордан чајынын гәрб саһилинин шәргиндә, Иордан вадисиндә јерләшән Әл-Оуҹа гәсәбәсиндә евләрә вә тиҹарәт објектләринә басгын едиб, сакинләри јохлајыб.
Бунунла јанашы, Фәләстин мәнбәләри Исраилли ҝәлмә мәскунлашанларын Иордан чајынын гәрб саһилинин шималындакы Гасрәдә јерләшән Рәс әл-Ејн әразисиндә үч фәләстинли евинин мүһасирәсини давам етдирдијини ачыглајыблар.
Мәлумата ҝөрә, Исраил тәһлүкәсизлик гүввәләри һәмин әразијә фәләстинлиләрин ҝириш-чыхышына мане олур.
Евләрлә әлагәнин кәсилмәси вә Исраил гүввәләринин һәмин аиләләрә су чатдырылмасына имкан вермәмәси нәтиҹәсиндә үч аиләнин ҹидди су чатышмазлығы илә үзләшдији билдирилир.
Фәләстин мәнбәләринин мәлуматына ҝөрә, Исраил гүввәләри евләрдән бирини һәрби мәнтәгәјә чевириб вә орадакы әшјалары пәнҹәрәләрдән чөлә атыб.
Бөлҝәдә вәзијјәтин ҝәрҝин олараг галдығы, Исраил гүввәләринин вә исраилли мәскунлашанларын Иордан чајынын гәрб саһилиндә фәалијјәтләринин давам етдији билдирилир.
Sizin rəyiniz