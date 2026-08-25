ЈУНИСЕФ: Әфганыстандакы сон дашгынлар 11 миндән чох шаҝирдин тәһсилинә чыхышыны мәһдудлашдырыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ЈУНИСЕФ-ин јајымладығы сон һуманитар вәзијјәт һесабатына ҝөрә, ијулун 20-дән етибарән јаған ҝүҹлү јағышлар Әфганыстанын Нуристан, Нангарһар, Лагман, Кунар вә мәркәзи әјаләтләр дә дахил олмагла бир сыра бөлҝәләриндә дашгынлара сәбәб олуб.
Тәшкилатын мәлуматына ҝөрә, шәрг бөлҝәсиндә, хүсусилә Нуристан вилајәтинин Парун рајонунда азы 24 нәфәр һәјатыны итириб, 125 нәфәр јараланыб. Дашгынлар 320-дән чох евә зәрәр вуруб вә ја онлары тамамилә дағыдыб. Јоллар, көрпүләр, горујуҹу диварлар вә су тәҹһизаты шәбәкәләри дә дахил олмагла мүһүм инфраструктур објектләринә ҹидди зијан дәјиб.
Тәһсил саһәсиндә исә үмумиликдә 33 мәктәбин зәрәр ҝөрдүјү билдирилир. Зәрәр мәктәбләрин һасарларына, синиф отагларына вә истинад диварларына дәјиб.
ЈУНИСЕФ гејд едиб ки, јалныз мәркәзи бөлҝәләрдә 17 мәктәб зәрәр ҝөрүб. Бу исә 11 мин 114 шаҝирдин, о ҹүмләдән 2 мин 218 гыз вә 8 мин 896 оғланын тәһсилинә мане олуб.
Шәрг бөлҝәсиндәки иткиләр дә нәзәрә алындыгда, дашгынлардан тәһсил бахымындан тәсирләнән шаҝирдләрин үмуми сајы 11 мин 622 нәфәрә чатыб.
ЈУНИСЕФ билдириб ки, гурумун әмәкдашлары фәлакәтдән дәрһал сонра зәрәр чәкмиш әразиләрә ҝөндәрилиб вә әһалијә тәҹили тибби јардым, тәһлүкәсиз ичмәли су вә ушагларын мүдафиәси илә бағлы хидмәтләр ҝөстәрилиб.
Һазырда зәрәр ҝөрмүш мәктәбләрин бәрпасы үчүн мүһәндислик гијмәтләндирмәләри апарылыр. ЈУНИСЕФ һуманитар тәрәфдашларла бирликдә ушагларын мүмкүн гәдәр тез тәһсил мүһитинә гајтарылмасы истигамәтиндә фәалијјәтини давам етдирир.
Sizin rəyiniz