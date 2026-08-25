Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистанын Равалпинди Христиан Арашдырмалары Мәркәзинин Христиан Илаһијјаты вә Тәһсили Институтунда тәһсил алан, мүхтәлиф христиан мәзһәбләринин нүмајәндәләриндән ибарәт тәләбә һејәти Иранын бу шәһәрдәки Мәдәнијјәт Евинә баш чәкиб.
Һејәтә Равалпинди Христиан Арашдырмалары Мәркәзинин баш лајиһә рәһбәри вә Пакистан Милли “Саибан” Ассосиасијасынын координатору Кристофер Шәриф рәһбәрлик едиб. Гонаглар Иран Мәдәнијјәт Евинин рәһбәри Меһди Таһири илә ҝөрүшәрәк фикир мүбадиләси апарыблар.
Таһири ҝөрүш заманы христианлығын Ирандакы тарихи вә өлкәдә христиан иҹмасынын мөвҹудлуғу барәдә мәлумат вериб. О, Иран христианларынын өлкәнин иҹтимаи, мәдәни вә сивилизасија инкишафында ојнадығы тарихи ролу вурғулајыб.
О билдириб ки, Иран христианлары тарих боју өлкәнин мүхтәлиф вә зәнҝин иҹтимаи кимлијинин тәркиб һиссәси олублар вә мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт, тәһсил вә елм, идман, иҹтимаи фәалијјәт, еләҹә дә милли вә сијаси саһәләрдә фәал рол ојнајыблар.
Таһири мүхтәлиф саһәләрдә фәалијјәт ҝөстәрмиш танынмыш христиан алим вә зијалыларын хидмәтләрини дә гејд едәрәк онларын өлкәнин мәдәни вә сосиал капиталынын бир һиссәси олдуғуну билдириб.
Иран Мәдәнијјәт Евинин рәһбәри өлкәдә мүхтәлиф динләрин ардыҹылларынын тарихи бирҝәјашајышына диггәт чәкәрәк динләрарасы диалог, гаршылыглы таныма вә дини етигад вә әнәнәләрә һөрмәтин әһәмијјәтини вурғулајыб.
О билдириб ки, Иран христиан иҹмасы әсрләрдир бу өлкәдә јашајыр вә өлкәнин дини, мәдәни вә сосиал мүхтәлифлијинин мүһүм һиссәсини тәшкил едир.
Ҝөрүш заманы тәләбәләр Иранын дини вә иҹтимаи һәјаты, һабелә мүхтәлиф диҝәр мәсәләләрлә бағлы суаллар верибләр.
Тәрәфләр һәмчинин Иран вә Пакистан арасында тарихи вә мәдәни әлагәләрин инкишафы, динләрарасы диалогун ҝүҹләндирилмәси, дини бирҝәјашајыш вә ики халг арасында гаршылыглы анлашманын ҝенишләндирилмәси барәдә фикир мүбадиләси апарыблар.
Меһди Таһири Иран вә Пакистанын христиан иҹмалары арасында мүнтәзәм диалогун јарадылмасы вә бу истигамәтдә әлагәләрин ҝенишләндирилмәсинә һазыр олдугларыны билдириб.
Онун сөзләринә ҝөрә, белә әлагәләр һәр ики өлкәнин христиан иҹмаларына бир-биринин дини вә мәдәни әнәнәләри, тәҹрүбәләри вә ҹәмијјәтдәки ролу илә јахындан таныш олмаг имканы верә биләр.
Кристофер Шәриф дә ҝөрүшүн онлар үчүн Иранын мәдәни, дини вә сивилизасија хүсусијјәтләри илә јахындан таныш олмаг бахымындан фајдалы олдуғуну билдириб.
Равалпинди Христиан Арашдырмалары Мәркәзинин баш лајиһә рәһбәри Иранын мәдәнијјәт вә сивилизасија бахымындан зәнҝин вә рәнҝарәнҝ өлкә олдуғуну дејиб.
О, мүхтәлиф дини иҹмаларын әсрләрдир Иранда сүлһ, гаршылыглы һөрмәт вә динҹ јанашы јашамаг шәраитиндә мөвҹуд олдуғуну билдириб.
Шәриф әлавә едиб ки, мүхтәлиф дини иҹмалар вә азлыглар өлкәнин инкишафына өз төһфәләрини верирләр вә дөвләт онларын дини вә вәтәндашлыг һүгугларынын горунмасына, һәмчинин дини вә мәдәни кимликләринин јашадылмасына диггәт јетирир.
Меһди Таһири вурғулајыб ки, бу ҹүр мәдәни вә елми әлагәләрин давам етдирилмәси Иран вә Пакистан халгларынын бир-бирини даһа јахшы танымасына вә ики өлкә арасында достлуг мүнасибәтләринин мөһкәмләнмәсинә мүһүм төһфә верә биләр.
Sizin rəyiniz