Исраил Иордан чајынын гәрб саһилинин 42 фаизини ишғал едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин Мугавимәт вә Дивара вә Мәскунлашмаја Гаршы Мүбаризә Комитәсинин һесабатына ҝөрә, 2026-ҹы илин ијул ајынын сонуна Иордан чајынын гәрб саһилиндә Исраил ишғалчы режимин јашајыш мәнтәгәләринин вә мәскунлашма мәнтәгәләринин сајы 592-јә чатыб. Бурада тәхминән 780 мин исраилли мәскунлашанын јашадығы билдирилир.
Һесабатда гејд олунур ки, Исраил Иордан чајынын гәрб саһилинин үмуми әразисинин тәхминән 42 фаизини ишғал едиб. Бу ҝөстәриҹи “Ҹ” зонасында 71 фаизә, Иордан вадисиндә исә 91 фаизә чатыр.
Комитәнин “Мәскунлашма вә Фәләстин торпагларына нәзарәтин әсас ҝөстәриҹиләри” адлы аналитик һесабатында Иордан чајынын гәрб саһилинин демографик вә ҹоғрафи вәзијјәти илә бағлы јени мәлуматлар тәгдим олунуб.
Һесабата әсасән, 2026-ҹы илин ијул ајынын сонуна Исраилин ишғал етдикләри әразиләрин үмуми саһәси Иордан чајынын гәрб саһилинин тәхминән 5 мин 660 квадраткилометрини тәшкил едиб.
Комитәнин мәлуматына ҝөрә, Шәрги Гүдс дә дахил олмагла Иордан чајынын гәрб саһилини зәбт едән исраилли мәскунлашанларын сајы тәхминән 780 мин нәфәрә чатыб.
Онлардан 333 мин 600 нәфәринин Гүдсдәки јашајыш мәнтәгәләрини, 446 мин 400 нәфәринин исә Иордан чајынын гәрб саһилинин диҝәр һиссәләрини зәбт едәрәк јашадығы билдирилир.
Һесабатда јәһуди ишғалчыларынын 192 јашајыш мәнтәгәси вә 400 мәскунлашма мәнтәгәси, о ҹүмләдән 231 һејвандарлыг мәнтәгәси арасында јерләшдији гејд олунур.
Комитә 2023-ҹү илин октјабрында Гәзза мүһарибәсинин башламасындан сонра мәскунлашма фәалијјәтинин сүрәтләндијини билдириб.
Мәлумата ҝөрә, 2023-ҹү илин сонуна Иордан чајынын гәрб саһилиндә јашајыш мәнтәгәләринин сајы 180, ајры-ајры мәскунлашма мәнтәгәләринин сајы исә 180 олуб. Бу ҝөстәриҹиләрин сонракы дөврдә әһәмијјәтли дәрәҹәдә артдығы билдирилир.
Һесабатда һәмчинин гејд олунур ки, Гәзза золағына гаршы мүһарибәнин башланмасындан сонра Иордан чајынын гәрб саһилиндә исраилли мәскунлашанларын һүҹумлары вә Исраил һәрбчиләринин рејдләри дә артыб.
Бу вәзијјәт Фәләстин вә бејнәлхалг сәвијјәдә мәскунлашма сијасәтинин давам етдирилмәсинин мүмкүн нәтиҹәләри илә бағлы ҹидди нараһатлыглара сәбәб олуб.
Sizin rəyiniz