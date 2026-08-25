Испанијада "Мүдрик Лидерин Һәјаты" адлы китаб нәшр олунуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мәдәнијјәт Ишләри Идарәси тәрәфиндән "Мүдрик Лидерин Һәјаты вә Ирси" адлы китаб испан дилиндә нәшр олунуб. Бу китаб, Ислам Үммәтинин Шәһид Лидери, Сејјид Әли Хаменеинин (ридвануллаһи тәала әлејһ) шәхсијјәтинин тәгдиматына јөнәлиб.
Сејјид Рза Амелинин јаздығы "Мүдрик Лидерин Һәјаты вә Ирси" китабы Хосе Луис Алкала тәрәфиндән Иранын Мәдәнијјәт Ишләри Идарәсиндә инҝилис дилиндән испан дилинә тәрҹүмә едилиб вә Мадриддәки Мандала Нәшријјаты тәрәфиндән Амин Нәшријјатынын иштиракы илә Гәт-е-Вәзиридә 158 там рәнҝли сәһифәдә һәм кағыз, һәм дә електрон китаб форматларында нәшр олунуб.
Јухарыда ады чәкилән әсәр испандилли китаб нәшријјаты базарына 2026-ҹы илин август ајында дахил олуб.
Sizin rəyiniz