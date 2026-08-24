Сејјид Әммар Һәким АБШ сәфиринин вәкили илә ҝөрүшдә: Силаһлы групларын силаһлары “Һәшди-Шәби”јә тәһвил верилмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираг Милли Дөвләт Гүввәләри Коалисијасынын рәһбәри Әммар Һәким билдириб ки, силаһлы групларын әлиндә олан силаһлар дөвләтин рәсми вә гануни гуруму олан “Һәшди-Шәби”јә тәһвил верилмәлидир.
Әммар Һәким базар ҝүнү Ирагдакы АБШ сәфирлијинин мүвәггәти ишләр вәкили Ҹошуа Һаррислә Бағдадда кечирилән ҝөрүшдә өлкәдә силаһ үзәриндә дөвләт инһисарынын тәмин едилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.
Ҝөрүш АБШ дипломатынын Ирагдакы миссијасынын баша чатмасы мүнасибәтилә кечирилиб. Тәрәфләр икитәрәфли мүнасибәтләри вә онларын инкишаф етдирилмәси јолларыны мүзакирә едибләр.
Һәким Ирагын гаршысында дуран әсас проблемләрә тохунараг игтисади чәтинликләри вә ликвидлијин тәмин едилмәсини өлкәнин мүһүм проблемләри сырасында ҝөстәриб. Онун сөзләринә ҝөрә, Јахын Шәргдә реҝионал ҝәрҝинлијин артмасы бу мәсәләләрин әһәмијјәтини даһа да артырыб.
Ираг Милли Дөвләт Гүввәләри Коалисијасынын рәһбәри мөвҹуд фикир ајрылыгларынын вә проблемләрин һәлли үчүн диалог вә гаршылыглы анлашмадан истифадә едилмәсинин ваҹиблијини гејд едиб.
Һәким һәмчинин билдириб ки, силаһлы груплар ИШИД-лә мүбаризәдә мүһүм рол ојнајыб вә Ираг әразиләринин азад едилмәси, өлкәдә сабитлијин бәрпасы уғрунда минләрлә итки верибләр.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу кечмиш нәзәрә алынмагла, һәмин групларын силаһлары “Һәшди-Шәби” тәшкилатына тәһвил верилмәлидир.
Һәким вурғулајыб ки, бу просес дөвләт нәзарәтиндән кәнарда силаһ дашыјан бүтүн шәхсләри әһатә етмәлидир.
Ирагын гаршысында дуран ән һәссас мәсәләләрдән бири силаһлы групларын статусу вә силаһларын дөвләтин нәзарәтинә кечирилмәсидир. Бу мәсәлә сентјабрын 30-на јахынлашдыгҹа даһа да актуаллашыб. Ирагын әсас сијаси гүввәләри һәмин тарихи силаһ үзәриндә дөвләт инһисарынын тәмин едилмәси үчүн сон мүддәт кими мүәјјәнләшдирибләр.
Sizin rəyiniz