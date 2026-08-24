Африкада Шәһид Ајәтуллаһ Хаменеинин 40 мәрасими: Шәһид Имам Хаменеи азадлыг тәрәфдарлары үчүн әбәди өрнәкдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шејх Ибраһим Зәкзакинин тәләбәләриндән олан Јагубу Курна билдириб ки, Ислам Үммәтинин Шәһид Лидери дини дүнјаҝөрүшү, иҹтимаи мәсулијјәти вә мүбаризә әзми илә дүнјада әдаләт вә азадлыг тәрәфдарлары үчүн нүмунәдир.
Ниҝеријанын Кано шәһәриндә Иранын Әбужа шәһәриндәки Мәдәнијјәт Мүшавирлијинин тәшкилатчылығы илә Иранын мәрһум лидери Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин дәфнинин 40-ҹы ҝүнү мүнасибәтилә аным мәрасими кечирилиб.
Мәрасимдә Ислам Һәрәкатынын минләрлә тәрәфдары иштирак едиб. Тәдбир чәрчивәсиндә матәм мәрасими вә символик дәфн јүрүшү тәшкил олунуб, мәрһум лидерин шәхсијјәти, һәјаты, мүбаризәси вә идејалары барәдә чыхышлар едилиб.
Ниҝерија Ислам Һәрәкатынын Кано бөлмәсинин үзвләри вә тәрәфдарлары, һәмчинин Шејх Ибраһим Зәкзакинин тәләбәләри вә ардыҹыллары Кано шәһәринин Јусуф Надабу әразисиндә кечирилән мәрасимдә бир араја ҝәлибләр.
Иштиракчылар мәрһум лидерин хатирәсинә еһтирам вә һәмрәјликләрини ифадә едибләр.
Мәрасимдә чыхыш едән Шејх Ибраһим Зәкзакинин танынмыш тәләбәләриндән Јагубу Курна Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин һәјатындан, сијаси вә иҹтимаи фәалијјәтиндән, шәхсијјәтинин мүхтәлиф хүсусијјәтләриндән вә ирәли сүрдүјү идејалардан данышыб.
О, мәрһум лидерин нүмунәви һәјатыны, елми вә мәнәви кејфијјәтләрини, һәмчинин мүбаризлијини вурғулајараг билдириб ки, дини дүнјаҝөрүшү, иҹтимаи мәсулијјәти вә әзмкарлығы ону дүнјада әдаләт вә азадлыг тәрәфдарлары үчүн мүһүм нүмунәјә чевириб.
Курна мәрһум лидерин ҹәсарәт, садә һәјат тәрзи, мәсулијјәтлилик вә глобал һеҝемонлуға гаршы мүбаризә јолунда гәтијјәт кими шәхси вә стратежи хүсусијјәтләрини дә гејд едиб.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу кејфијјәтләр јалныз бир шәхсин фәрди хүсусијјәтләри дејил, һәм дә әдаләт, инсан ләјагәти вә зүлмә гаршы мүбаризә принсипләринә әсасланан иҹтимаи гурулушун јарадылмасы бахымындан давамлы вә илһамвериҹи нүмунәдир.
Sizin rəyiniz