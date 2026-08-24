Суријада партлајыш вә атышма: Голани террор режиминин бир нечә тәһлүкәсизлик үнсүрү јараланыб, автобуса һүҹумда бир нәфәр өлүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Суријанын Дәмәшг әтрафында Голани вәһһаби террор режиминин дахили тәһлүкәсизлик гүввәләрини дашыјан автобуса јол кәнарында јерләшдирилмиш партлајыҹы гурғу илә һүҹум едилиб. Һәләб шәһәринин гәрб әтрафында исә шаҝирд вә мүәллимләри дашыјан автобус атәшә тутулуб.
Ики ајры инсидент нәтиҹәсиндә бир нәфәр өлүб, үч нәфәр јараланыб, Дәмәшг әтрафында баш верән партлајыш заманы исә бир нечә тәһлүкәсизлик әмәкдашы хәсарәт алыб.
Голани вәһһаби режимин тәһлүкәсизлик мәнбәләри партлајышла бағлы арашдырмаја башланылдығыны билдирибләр. Һадисәјә ҝөрә һәләлик һеч бир груплашма мәсулијјәти үзәринә ҝөтүрмәјиб.
Диҝәр һадисә Һәләбин гәрб әтрафында, Кәфрнаһа кәнди јахынлығында баш вериб. Силаһлы шәхсләр Гуранын әзбәрләнмәси үзрә тәһсил мүәссисәсинин шаҝирд вә мүәллимләрини дашыјан автобуса атәш ачыблар.
Атәш нәтиҹәсиндә бир нәфәр һәјатыны итириб, үч нәфәр јараланыб. Јаралылар тибби јардым үчүн хәстәханалара чатдырылыб.
Сурија мәнбәләринин мәлуматына ҝөрә, атәш ачан шәхсләрдән бәзиләри сонрадан дахили тәһлүкәсизлик гүввәләринә тәслим олублар.
Голани вәһһаби режим рәсмиләри сон ајларда сабиг һакимијјәтлә әлагәли силаһлы групларын вә ајры-ајры һүҹрәләрин өлкәдә сабитлији позмаға чалышмасы барәдә дәфәләрлә хәбәрдарлыг едибләр.
Тәһлүкәсизлик мәнбәләринин билдирдијинә ҝөрә, бу груплар мүхтәлиф бөлҝәләрдә ајры-ајры һүҹумлар һәјата кечирмәклә өлкәдә сабитләшмә вә сијаси кечид просесинә мане олмаға чалышырлар. Бунунла белә, сон һадисәләрин архасында конкрет гүввәләрин дајандығы барәдә рәсми нәтиҹә һәлә ачыгланмајыб.
Дәмәшг әтрафында тәһлүкәсизлик гүввәләрини дашыјан автобуса һүҹум вә Һәләбдә шаҝирд-мүәллимләри дашыјан автобусун атәшә тутулмасы Суријанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә тәһлүкәсизлик вәзијјәтинин јенидән писләшмәси илә бағлы нараһатлыглары артырыб.
Sizin rəyiniz