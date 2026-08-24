Мүһарибә гурбанларыны мүалиҹә едән фәләстинли ҹәрраһ Гәссан Әбу-Ситтә јәһуди лоббинин тәзјиги илә үзләшиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин әсилли британијалы ҹәрраһ Гәссан Әбу-Ситтә Ливанда вә реҝионун диҝәр мүнагишә зоналарында мүһарибә јаралыларынын мүалиҹәсини давам етдирәркән Британијада һүгуги просеслә дә үзләшиб.
57 јашлы һәким Бејрутдакы Америка Университетинин хәстәханасында мүһарибә тибби бөлмәсинә рәһбәрлик едир. “Обсервер” гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Әбу-Ситтә Бејрутда мүһарибә заманы јараланмыш ушаглары мүалиҹә едир, хәстәләрин вәзијјәтини гијмәтләндирир вә тибб тәләбәләринә дәрс дејир.
Әбу-Ситтә билдириб ки, мүһарибәнин ушагларда јаратдығы психоложи травмалар онларын ағрыја дөзүмлүлүјүнә ҹидди тәсир ҝөстәрир вә бу травмаларын нәтиҹәләри узун илләр давам едә биләр.
Бунунла јанашы, һәким Бөјүк Британија Али Мәһкәмәсиндә һүгуги просеслә үзләшиб. Иш чәрчивәсиндә онун сосиал шәбәкәләрдә јајдығы бәзи фикирләр вә әввәлки илләрдә дәрҹ етдији бир мәгалә зоракылыға, терроризмә дәстәк вә антисемитизмлә бағлы иддиаларын әсасы кими тәгдим олунуб.
“Исраил үчүн Британија һүгугшүнаслары” адлы груп 2023-ҹү илдә онун барәсиндә Британијанын Баш Тибб Шурасына шикајәт едиб.
Лакин тибби комитә әрәб дили, Фәләстин сијаси дискурсу вә мүвафиг материалларын јајылма контексти илә бағлы експертләрин ифадәләрини арашдырдыгдан сонра ирәли сүрүлән иддиаларын сүбута јетирилмәдији гәнаәтинә ҝәлиб вә Әбу-Ситтәнин пешә фәалијјәтини давам етдирмәсинә имкан вериб.
Бундан сонра иш нөвбәти мәрһәләјә кечиб вә Британијанын пешәкар гурумлары һәкимин бәраәт гәрарына етираз едибләр.
Әбу-Ситтә һесаб едир ки, она гаршы апарылан просес Исраилин һәрби ҹинајәт кими гијмәтләндирдији әмәлләрлә бағлы вердији ифадәләр, һабелә Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәси вә Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсинә тәгдим етдији материалларла әлагәлидир.
О, һәмчинин бу иши бејнәлхалг вә тибби гурумлара тәзјиг ҝөстәрилмәси вә сијаси нәтиҹәләрә мәһкәмә механизмләри васитәсилә наил олунмасы ҹәһдләринин бир һиссәси һесаб едир.
Фәләстин әсилли ҹәрраһын мүнагишә зоналарында узунмүддәтли тибби фәалијјәти вар. О, илк дәфә 1989-ҹу илдә, Биринҹи Интифада заманы Гәззаја ҝедиб. Сонракы илләрдә исә Гәзза, Ливан, Сурија вә Јәмәндә мүһарибә вә һуманитар бөһранлар заманы тибби јардым ҝөстәриб.
2023-ҹү илин октјабрында Гәззада мүһарибә башлајандан сонра Әбу-Ситтә бөлҝәјә ҝедәрәк 43 ҝүн әрзиндә “Әш-Шифа” вә “Әл-Әһли” хәстәханаларында јаралылары мүалиҹә едиб. Һәмин дөврдә хәстәханалар чохсајлы јаралыларын ҝәтирилмәси, тибби аваданлыг чатышмазлығы вә давам едән һүҹумларла үзләшиб.
Һәким бәзи ушаглар үзәриндә лазыми тибби имканлар, һәтта анестезија олмадан ҹәрраһи әмәлијјатлар апарылдығыны билдириб.
Гәззадан чыхдыгдан сонра Әбу-Ситтә бөлҝәдәки мүлки әһалинин вә сәһијјә системинин вәзијјәти барәдә бејнәлхалг платформаларда чыхыш едиб. О, Гәззада баш верәнләри мүһарибә ҹинајәти вә “сојгырымы” кими гијмәтләндирәрәк бу барәдә ифадәләр вериб.
Һазырда Бејрутда фәалијјәтини давам етдирән ҹәрраһ Ливанын ҹәнубунда мүһарибә нәтиҹәсиндә зәрәр чәкәнләрин мүалиҹәси илә мәшғулдур. О вурғулајыр ки, мүһарибәнин нәтиҹәләри јалныз физики хәсарәтләрлә мәһдудлашмыр, һәм дә гурбанларын психоложи вәзијјәтинә вә сосиал һәјатына узунмүддәтли тәсир ҝөстәрир.
Sizin rəyiniz