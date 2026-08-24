Бритт Дејуро: АБШ Ирандакы мәғлубијјәтдән јанлыш нәтиҹәләр чыхарыр \ Трамп вә сечиҹиләр мәсулијјәт дашымалыдырлар - Арашдырма

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын һәрби вә игтисади мәсәләләр үзрә тарихчиси вә аналитики Бритт Дејуро һесаб едир ки, Вашингтон Иранла мүһарибәдән “јанлыш нәтиҹәләр” чыхарыр.
Онун фикринҹә, АБШ-ын әсас проблеми дөјүш сурсатынын чатышмазлығы вә лоҝистика саһәсиндәки зәифликләр дејил, Ағ Евин стратежи гәрарлары вә АБШ ордусунун јалныз һава һүҹумлары васитәсилә һәјата кечирә билмәјәҹәји мәгсәдләрин мүәјјәнләшдирилмәси олуб.
Дејуро АБШ Президенти Доналд Трампын администрасијасынын фәалијјәтини тәнгид едән тәһлилиндә јазыб ки, Иранла мүһарибә вә Һөрмүз боғазы әтрафындакы бөһран һәлә баша чатмаса да, бәзи америкалы аналитикләр артыг бу мүһарибәдән нәтиҹәләр чыхармаға чалышырлар.
Онун сөзләринә ҝөрә, АБШ-ын әмәлијјат саһәсиндәки зәифликләри арасында дәгиг силаһларын вә ракет әлејһинә васитәләрин чатышмазлығы, уҹуз пилотсуз учуш апаратларына гаршы мүбаризәјә кифајәт гәдәр һазырлығын олмамасы, нефт дашымаларынын позулмасы вә мина тәмизләјән ҝәмиләрин чатышмазлығы јер алыб.
Лакин аналитик һесаб едир ки, бунлар Вашингтонун стратежи уғурсузлуғунун әсас сәбәбләри дејил.
Дејуро вурғулајыб ки, АБШ мүһарибә башламаздан әввәл даһа бөјүк силаһ еһтијаты топласајды вә нефт базарындакы позунтулара даһа јахшы һазырлашсајды белә, бир нечә ај давам едән бомбардман вә ја блокада васитәсилә илкин мәгсәдләринә наил олмасы чәтин оларды.
Онун фикринҹә, Трамп администрасијасы АБШ ордусундан гуру әмәлијјаты кечирмәдән Иранын сијаси системини дәјишдирмәји, өлкәнин ракет вә пилотсуз учуш апаратлары имканларыны мәһв етмәји, һабелә Теһранын нүвә вә реҝионал сијасәтиндә әсаслы дәјишикликләрә наил олмағы ҝөзләјиб.
Аналитик һесаб едир ки, бу мәгсәдләр јалныз һава кампанијасы васитәсилә һәјата кечирилә биләҹәк имканлардан кәнарда олуб.
Дејуро тарихи нүмунәләрә диггәт чәкәрәк гејд едиб ки, Икинҹи Дүнја мүһарибәси заманы Лондонун ҝенишмигјаслы бомбардмана мәруз галмасы Британија халгынын мүгавимәт ирадәсини гырмајыб, әксинә, мүгавимәти даһа да ҝүҹләндириб.
О, һәмчинин Алманијаја милјонларла тон, Вјетнама исә тәхминән 8 милјон тон бомба атылмасынын АБШ-ын истәдији сијаси нәтиҹәләрә тәкбашына ҝәтириб чыхармадығыны хатырладыб.
Аналитикин фикринҹә, мүхтәлиф мүһарибәләрин тәҹрүбәси ҝөстәрир ки, сијаси режимин деврилмәси вә ја мобил вә ҝизләдилмиш ракет имканларынын тамамилә мәһв едилмәси јалныз һава һүҹумлары илә сон дәрәҹә чәтиндир вә бир чох һалларда гуру гошунларынын иштиракы тәләб олунур.
Дејуро Вашингтонун диҝәр ҹидди проблеминин реҝион үзрә демәк олар ки, там ракет вә пилотсуз учуш апараты мүдафиә системи јарада билмәмәси олдуғуну билдириб.
Онун сөзләринә ҝөрә, даһа уҹуз вә даһа сүрәтли истеһсал олунан ракет вә пилотсуз учуш апаратлары АБШ вә онун мүттәфигләринин мүдафиә имканларына ҹидди тәзјиг ҝөстәрә биләр.
Аналитик бунунла белә, АБШ ордусунун һәлә дә јүксәк техноложи вә һәрби имканлара малик олдуғуну, һәтта бу мүһарибә заманы әһәмијјәтли һава үстүнлүјү нүмајиш етдирдијини гејд едиб. Лакин онун фикринҹә, техноложи үстүнлүк реалист стратеҝијаны әвәз едә билмәз.
Дејуро стратежи уғурсузлуға ҝөрә әсас мәсулијјәти Ағ Евин вә шәхсән Доналд Трампын үзәринә гојуб. О, АБШ-ын мүдафиә назири Пит Һегсетин фәалијјәтини дә сәрт тәнгид едиб.
Аналитикин иддиасына ҝөрә, Һегсет гаршыја гојулан мәгсәдләрин һәјата кечирилмәсинин чәтинлији барәдә мүстәгил гијмәтләндирмә вә хәбәрдарлыг етмәк әвәзинә, һәрби структур дахилиндә өзүнә садиг шәхсләрин мөвгејини ҝүҹләндириб.
Тәһлилин сонунда мүәллиф мәсулијјәт мәсәләсини АБШ сечиҹиләринин үзәринә дә јөнәлдәрәк белә бир суал ирәли сүрүб: дүнјанын ән ҝүҹлү ордусунун гаршысына гејри-реал мәгсәдләр гојан президентин сечилмәси нефт гијмәтләринин артмасы, АБШ ресурсларынын түкәнмәси вә өлкә үчүн даһа ҝениш стратежи нәтиҹәләр кими фәсадлара сәбәб ола биләрми?
Sizin rəyiniz