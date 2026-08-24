Сурија ХИН рәһбәри: Дәмәшг Исраиллә тәһлүкәсизлик данышыгларынын бәрпасына үмид едир, лакин етимад јохдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Суријаја силаһлы чеврилиш јолу илә һаким кәсилмиш вәһһаби әгидәли террорчу Голани- Ҹолани режиминин хариҹи ишләр назири Әсәд әш-Шејбани Дәмәшглә Исраил арасында тәһлүкәсизлик данышыгларынын дајандырылдығыны, лакин Сурија тәрәфинин бу данышыгларын јахын вахтларда бәрпа олунаҹағына үмид етдијини билдириб.
Әш-Шејбани “Реутерс” аҝентлијинә мүсаһибәсиндә дејиб ки, данышыглар Иранла Исраил арасындакы мүһарибәдән сонра дајандырылыб.
Назир Дәмәшгин Исраиллә әлагәләрин давам етдирилмәсиндә мараглы олдуғуну, лакин һазырда Исраилә етимад ҝөстәрмәдикләрини вурғулајыб. Онун сөзләринә ҝөрә, данышыглар нәтиҹә вермәсә, белә әлагәләрин давам етдирилмәсинин дә мәнасы галмајаҹаг.
Әш-Шејбани билдириб ки, АБШ тәрәфләри данышыглар масасына гајтармаға чалышыр вә Вашингтон Исраили Сурија илә диалогу бәрпа етмәјә вә разылашма әлдә етмәјә чағырыр.
Бунунла белә, Сурија ХИН рәһбәри бу сәјләрин нәтиҹәси илә бағлы еһтијатлы мөвге нүмајиш етдириб. О, Исраилә ҝүвәнмәјин чәтин олдуғуну, буна бахмајараг Дәмәшгин реҝион өлкәләри илә сабит мүнасибәтләр гурмаг вә проблемләри дипломатик јолларла һәлл етмәк истәдијини дејиб.
Әш-Шејбанинин сөзләринә ҝөрә, Дәмәшг вә Тәл-Әвив ҹари илин әввәлиндә тәһлүкәсизлик сазишинин әсас мүддәалары илә бағлы илкин разылашмаја јахын олублар.
Онун билдирдијинә ҝөрә, мүмкүн разылашма Исраилин Суријаја һүҹум етмәмәси вә өлкәнин дахили ишләринә мүдахилә етмәмәси илә јанашы, сәрһәдә јахын әразиләрдә тәһлүкәсизлик тәдбирләрини дә әһатә едә биләрди. Бу разылашманын Исраил гүввәләринин Бәшшар Әсәд һакимијјәтинин деврилмәсиндән сонра нәзарәтә ҝөтүрдүјү Сурија әразиләриндән чыхарылмасына шәраит јаратмасы нәзәрдә тутулурду.
Сурија рәсмиси билдириб ки, Дәмәшг индијәдәк Исраилин разылашманы јекунлашдырмаг үчүн “реал ирадә” нүмајиш етдирдијинә даир әламәт ҝөрмәјиб.
Онун сөзләринә ҝөрә, һазырда Суријанын әсас приоритети Исраилин һүҹумларынын дајандырылмасыдыр. Сүлһ вә Голан тәпәләри илә бағлы мәсәләләр исә сонракы мәрһәләдә мүзакирә едилә биләр.
Әш-Шејбани Исраилин Идлиб әјаләтинин кәнд әразисиндә јерләшән Әбу әл-Зуһур авиабазасына сон һүҹумунун да ҝәрҝинлији артырдығыны билдириб.
Сурија хариҹи ишләр назири өлкәсинин Түркијә илә һәрби әмәкдашлығына да тохунуб. О, Дәмәшгин Түркијәнин тәлим вә һәрби әмәкдашлыг саһәсиндә дәстәјини алгышладығыны вә реҝион өлкәләринин көмәји илә өлкәнин һәрби имканларыны ҝүҹләндирмәк нијјәтиндә олдуғуну дејиб.
Әш-Шејбани АБШ-ын Сурија, Түркијә вә Исраил арасында гаршыдурманын гаршысыны алмаг мәгсәдилә механизм јаратмаг тәшәббүсүнә дә мүнасибәт билдириб.
О, Дәмәшгин белә бир механизмин јарадылмасы идејасына принсип етибарилә гаршы олмадығыны, лакин бунун Исраилин Сурија әразиләриндә мөвҹудлуғунун вә ишғалынын мөһкәмләндирилмәси васитәсинә чеврилмәмәли олдуғуну вурғулајыб.
Назирин сөзләринә ҝөрә, әсас мәгсәд Исраилин һүҹумларыны дајандырмаг, тәһлүкәсизлик сазишинин әлдә олунмасы үчүн шәраит јаратмаг вә Исраил гүввәләринин Сурија әразисиндән чыхарылмасыны тәмин етмәк олмалыдыр.
Sizin rəyiniz