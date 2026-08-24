Иран Ислам Республикасынын Мүдафиә Назири: Трамп Һөрмүз боғазы барәдә чох данышыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мүдафиә вә Силаһлы Гүввәләрә Дәстәк Назири, ҝенерал-мајор МәҹИд Ибн Рза АБШ Президенти Доналд Трампын Һөрмүз боғазы илә бағлы сон ачыгламасына мүнасибәт билдириб.
Иранын Мүдафиә Назири журналистләрә ачыгламасында өлкәсинин јерли инсан ресурсларына вә милли елми потенсиала ҝүвәндијини дејиб.
О, Трампын Һөрмүз боғазынын АБШ әразиси олдуғуну иддиа етмәси илә бағлы суала ҹаваб олараг гыса шәкилдә билдириб: “О, чох данышыр”.
Гејд едәк ки, АБШ Президенти Доналд Трамп Ҹәнуби Каролинада кечирилән сечки митингиндә Иранла мүмкүн разылашмадан данышаркән Һөрмүз боғазы илә бағлы иддиалы ачыглама вериб.
Трамп Иранын разылашма әлдә етмәк истәдијини, лакин АБШ-ын белә бир разылашма истәјиб-истәмәдијинин һәлә мәлум олмадығыны билдириб. О, һазырда Һөрмүз боғазыны “АБШ әразиси” һесаб етдијини дејиб.
Һөрмүз боғазы Иран вә Оман арасында јерләшир вә Фарс көрфәзи илә Оман көрфәзини бирләшдирән мүһүм стратежи су јолудур.
Sizin rəyiniz