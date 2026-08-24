 “Једиот Аһронот”: Исраил дүнја јәһудиләринин тәҹридини дәринләшдирир вә онлары јәһудиләрә артан нифрәт далғасы илә үз-үзә гојур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраилин “Једиот Аһронот” гәзетинин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә тәһлилчиси Исраил һакимијјәтинин сијасәтини тәнгид едәрәк билдириб ки, һөкумәт рәсмиләринин ачыгламалары вә фәалијјәти Исраилин Авропадакы тәҹридини дәринләшдирмәклә јанашы, мүхтәлиф өлкәләрдә јашајан јәһудиләрә гаршы тәзјиг вә нифрәтин артмасына да сәбәб олур.
Гәзетин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүхбири Данијал Батини Исраилин Авропадакы имиҹинин сон илләрдә ҹидди шәкилдә писләшдијини гејд едиб. О, бу вәзијјәтдә Авропа медиасы вә сосиал шәбәкәләрин дә ролунун олдуғуну десә дә, Исраил һөкумәтинин сијасәтинин вә рәсмиләринин ачыгламаларынын да мүһүм амил олдуғуну вурғулајыб.
Батини хүсусилә Исраилин милли тәһлүкәсизлик назири Итамар Бен-Гвирин ачыгламаларынын Авропадакы јәһудиләрә ҹидди зәрәр вурдуғуну билдириб.
О, Бен-Гвирин Гәззада һәр ҝүн онларла фәләстинлинин өлдүрүлмәсинин зәрурилији барәдә фикирләринә, һәмчинин өлүм һөкмү вә Гәззаја јола дүшән бејнәлхалг фәалларын олдуғу флотилијаја гаршы тәдбирләрлә бағлы јајдығы видеолара диггәт чәкиб.
Тәһлилчинин сөзләринә ҝөрә, бу ҹүр ачыгламалар гыса мүддәтдә Авропа өлкәләриндә ҝениш јајылыр вә Исраилә гаршы мәнфи мүнасибәти ҝүҹләндирир. Нәтиҹәдә јаранан наразылыг бәзи һалларда јалныз Исраилә дејил, дүнјанын мүхтәлиф јерләриндә јашајан јәһудиләрә дә јөнәлир.
Батини билдириб ки, Авропадакы јәһуди иҹмаларынын лидерләри дә Бен-Гвирин бәзи ачыгламаларыны радикал вә иргчи кими гијмәтләндирибләр.
Онун сөзләринә ҝөрә, Авропадакы јәһудиләр мүрәккәб вәзијјәтлә үзләшибләр. Онлар бир тәрәфдән Исраиллә мүнасибәтләрини вә она дәстәкләрини мүәјјәнләшдирмәли, диҝәр тәрәфдән исә Исраил сијасәтинин доғурдуғу тәнгид вә артан дүшмәнчиликлә үзләшмәли олурлар.
Журналист Исраил һәрбчиләринин давранышларыны вә Иордан чајынын гәрб саһилиндә фәләстинлиләрә гаршы зоракылыг ҝөрүнтүләринин јајылмасыны да Исраилин бејнәлхалг нүфузуна мәнфи тәсир ҝөстәрән амилләр сырасында гејд едиб.
О, һәмчинин христиан абидәсинин дағыдылмасы вә фәләстинлиләрлә тәһгирамиз давраныш һаллары барәдә јајылан мәлуматлара диггәт чәкиб.
Батини хәбәрдарлыг едиб ки, мөвҹуд сијасәтин давам етдирилмәси дүнја јәһудиләри арасында да парчаланманы дәринләшдирә вә Исраилдән кәнарда јашајан јәһудиләрин бу өлкәдән даһа да узаглашмасына сәбәб ола биләр.
Тәһлилчинин фикринҹә, Исраил бу сәбәбдән сијасәтинә мүмкүн гәдәр тез јенидән бахмалыдыр.
Sizin rəyiniz