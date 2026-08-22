Сәудијјә вәһһаби режиминин анти-Шиә сијасәти давам едир \ Гәтиф шиәләринин нөвбәти едам далғасы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Инсан Һүгугларынын Мүдафиәси Комитәси бир даһа Сәудијјә вәһһаби краллығына анти-Шиә сијасәтләринә сон гојараг едамларын дајандырылмасына вә өлкә һәбсханаларындакы бүтүн виҹдан мәһбусларынын вә сијаси мәһбусларын дәрһал азад едилмәсинә чағырыб.
Комитә вәтәндашларын фундаментал һүгугларына һөрмәтлә јанашмағын вә комитәнин фикринҹә, Сәудијјә мәһкәмә системиндә нәзәрә алынмајан әдаләт елементләринин тәмин едилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.
Комитә һәмчинин Һүсејн Әл-Мәрһун, Рида Әл-Шејб, Салем Әбу Абдуллаһ вә Мәһәммәд Әл-Заһир дә дахил олмагла, өлүм һөкмү илә ҹәзаландырылмаг вә едам едилмәк риски илә үзләшән бир сыра Гәтиф вәтәндашларынын ишләринә диггәт јетириб.
Инсан Һүгугларынын Мүдафиәси Комитәсинин мәлуматына ҝөрә, бу шәхсләрә гаршы верилән һөкмләр, әдаләтли мәһкәмәнин ән әсас стандартларындан мәһрум олан гисасчы разылашмалар вә әдаләтсиз мәһкәмә просесләри чәрчивәсиндә верилиб.
Sizin rəyiniz