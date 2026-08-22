Ҝенерал-мајор Бағырзадә: Гәтәрдә әсир ҝөтүрүлмүш иранлы пилотлар ағыр јараланыб вә хәстәдирләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иткин дүшмүш Шәхсләрин Ахтарыш Комитәсинин командири ҝенерал-мајор Сејид Мәһәммәд Бағырзадә Гәтәр һөкумәтинин Иран Ислам Республикасынын експерт групуну гәбул етмәк аддымыны алгышламагла јанашы лазыми әмәкдашлығы тәмин етмәсини истәди.
Әсирләрин суда сахланылдығы јерин ујғун олмадығыны билдирән ҝенерал Гәтәр һөкумәтини пилотларын сағламлыгларыны горумаг үчүн онлары мүмкүн гәдәр тез гуруја вә тәҹһиз олунмуш хәстәханаја көчүрмәјә чағырды.
Иран Ислам Республикасынын сәфиринин Күвејтдә дөрд иранлы мәһбусла ҝөрүшмәси үчүн Күвејт һөкумәтинин илкин разылығына тохунан ҝенерал-мајор Бағырзадә дејиб: "Бу аддым бизә әзизләримизин тезликлә азад едилмәси үчүн бир үмид ишығы верди."
О, Күвејт һөкумәтини һәрби әсирләрин һүгугларына һөрмәт етмәјә вә дөрд Ҹеневрә Конвенсијасына ујғун олараг бу әсирләрин онларын аиләләри арасында илкин әлагә үчүн әсас јаратмаға чағырды.
Иткин Дүшмүш Шәхсләрин Ахтарышы Комитәсинин командири хатырлатды: Бејнәлхалг Гырмызы Хач Комитәси узун мүддәтдир ки, Гуантанамо мәһбусларынын аиләләри илә онларын аиләләри арасында видео рабитә тәмин етмәклә онлары сакитләшдирмәк тәшәббүсү илә чыхыш едир. Буна ҝөрә дә, Бејнәлхалг Гызыл Хач Комитәсинин дә охшар аддым атмасы, ејни заманда иранлы әсирләрин азад едилмәсини сүрәтләндирмәси вә онлар үчүн аиләләри илә видео әлагә гурмаларына имкан јаратмасы ҝөзләниләндир.
Бу бахымдан, Сәрдар Бағырзадә Әрәб өлкәләри реҝионундакы Гырмызы Хач офисиндән бу саһәдә габагҹыл олмағы вә лазыми сәјләри ҝөстәрмәји хаһиш етди.
Sizin rəyiniz