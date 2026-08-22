Исраил режиминин Суријаја һүҹумунун пәрдәархасы – Јәһудиләр Түркијә илә бағлы мәхфи топланты кечирилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил медиасы Суријанын Идлиб вилајәтинин ҹәнубундакы Әбу Зуһур авиабазасына ендирилән зәрбәнин Түркијәнин Суријада һәрби мөвҹудлуғуну ҝүҹләндирмәк нијјәти илә бағлы әлдә едилмиш кәшфијјат мәлуматлары әсасында һәјата кечирилдијини јазыб.
Мәлумата ҝөрә, бу һүҹум Исраил әразисиндә Анкара илә мүмкүн гаршыдурма ссенарисинин мүзакирә едилдији мәхфи топлантынын кечирилдији вахт баш вериб.
Исраилин һәрби мәсәләләр үзрә аналитики Јосси Јеһосһуа августун 19-да Суријанын Идлиб вилајәтинин ҹәнубундакы Әбу Зуһур авиабазасына гејри-ади һүҹумла бағлы јени мәлуматларын әлдә едилдијини ачыглајыб.
“Руссиа Тодај”ин мәлуматына ҝөрә, сөзүҝедән авиабаза стратежи мөвгејә маликдир. Исраилин “Канал 12” телевизијасы билдириб ки, Тәл-Әвив АБШ-ы Түркијәнин бу авиабазада һава һүҹумундан мүдафиә системләри вә гуру гошунлары јерләшдирмәк ҹәһдләри барәдә мәлуматландырыб. Бунунла белә, Анкара һүҹума мәруз галан авиабазада һәр һансы түрк һәрби гүввәсинин олдуғуну тәкзиб едиб.
Мәнбәләр билдирибләр ки, һава һүҹумуна сәбәб олан кәшфијјат мәлуматлары сон һәфтәләр әрзиндә топланыб вә Исраил Силаһлы Гүввәләринин Баш Гәрарҝаһ рәиси Ејал Замирә тәгдим едилиб. О, әлдә олунан мәлуматлары сијаси рәһбәрлијә чатдырыб вә әмәлијјатын һәјата кечирилмәсинә разылыг верилмәси үчүн онлары инандырыб.
Бунунла јанашы, Исраилин тәһлүкәсизлик гурумлары Түркијә илә ҝәрҝинлијин азалдылмасыны вә јени ҹәбһәнин ачылмасындан чәкинмәји төвсијә едибләр. Һәмин гурумлар Исраилин Баш назири Бенјамин Нетанјаһу вә мүдафиә назири Исраел Катсын ачыгламаларындан да наразы галыб вә әмәлијјатын мүмкүн гәдәр аз иҹтимаиләшдирилмәсини истәјибләр.
Бу чәрчивәдә Исраилин Баш назири өтән ҝеҹә Анкарадан јарана биләҹәк тәһлүкәнин мүзакирәси мәгсәдилә мәхфи вә һәссас топланты кечириб. Чүнки Түркијә һазырда Исраил үчүн дүшмән өлкә һесаб едилмир, лакин мүмкүн гаршыдурмаја һәр ан ҹәлб олуна биләҹәк “боз зона” өлкәси кими гијмәтләндирилир.
Исраил ордусу сон һәфтәләрдә Түркијәнин һәрби потенсиалынын ҝүҹләндирилмәси илә бағлы “гырмызы хәттә” јахынлашылмасы барәдә хәбәрдарлыг едиб. Исраил Мүдафиә Назирлијинин баш директору Амир Барам да ордунун имканларыны артырмаг үчүн кифајәт гәдәр малијјә вәсаити алмадығыны билдириб.
Түркијә илә мүмкүн гаршыдурма ссенарисинә һазырлашмаг Исраил ордусундан фәргли һазырлыг вә имканлар тәләб едир. Бу бахымдан Түркијәнин ҝениш һәрби-дәниз имканлары, һава гүввәләри вә кәшфијјат потенсиалы хүсуси әһәмијјәт дашыјыр.
Бу вәзијјәт һәмчинин АБШ-ын Иранла гаршыдурма заманы ракет еһтијатларынын түкәнмәсиндән сонра үзләшдији тәҹрүбәнин нәзәрә алынмасынын ваҹиблијини ортаја гојур. Бу мәсәлә Исраилин Баш назири Бенјамин Нетанјаһуну һәмин истигамәтдә даһа диггәтли олмаға вадар едир.
Мәлумата ҝөрә, Әбу Зуһур авиабазасына һүҹум Исраил режиминин Суријанын суверенлијини позмасы чәрчивәсиндә һәјата кечирилән әмәлијјатлардан биридир. Бу ҹүр аддымлар ҝәрҝинлијин ҝенишләнмәси вә Суријанын дәринликләриндә һәрби објектләрин һәдәфә алынмасы илә бағлы нараһатлыглары артырыб вә реҝионал, еләҹә дә бејнәлхалг сәвијјәдә ҝениш тәнгидләрә сәбәб олуб.
Sizin rəyiniz