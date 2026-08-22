АБШ Канада илә тиҹарәт данышыгларыны дајандырды \ Канаданы 50 фаизлик тариф ҝөзләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ вә Канада арасында тиҹарәт данышыглары нәтиҹәсиз баша чатыб. Вашингтон ҝеҹә јарысындан етибарән Канададан идхал олунан тәхминән 28 милјард доллар дәјәриндә мәһсула 50 фаизлик ҝөмрүк тарифи тәтбиг едәҹәјини ачыглајыб.
Мәлумата ҝөрә, Канада Баш назири Марк Карни АБШ-ын бу гәрарынын гаршысыны алмаг мәгсәдилә ҝүнләрдир давам едән интенсив данышыгларын нәтиҹә вермәмәсиндән сонра канадалы мүзакирәчиләрә данышыглар масасыны тәрк едәрәк өлкәјә гајытмаг барәдә ҝөстәриш вериб. Бунунла да јени данышыглар раунду дајандырылыб.
Марк Карни АБШ-ын јени тарифләринә мүнасибәт билдирәркән Канаданын ҹаваб тәдбири ҝөрәҹәјини вурғулајыб. О, өлкәсинин Вашингтонун тәтбиг етдији тарифләрә “доллар гаршылығында доллар” принсипи әсасында адекват ҹаваб верәҹәјини билдириб.
АБШ-ын тиҹарәт нүмајәндәси Ҹејмисон Гриер исә данышыгларын бу нәтиҹә илә баша чатмасындан тәәссүфүнү ифадә едиб. Онун сөзләринә ҝөрә, Канада јекун разылашманын әлдә олунмасына чох јахын иди вә АБШ тәрәфи Оттаваја бир сыра ҝүзәштләр вә үстүнлүклү шәртләр тәклиф етмишди.
Гриер билдириб ки, Вашингтон сон анда разылашманын әлдә олунмасы үчүн әһәмијјәтли ҝүзәштләрә ҝетмәјә һазыр олуб, лакин Канада нүмајәндә һејәти тәклифләри гәбул етмәјиб вә данышыглары давам етдирмәкдән имтина едиб.
Гејд едәк ки, АБШ вә Канада өтән илдән етибарән ҝенишмигјаслы тиҹарәт мүбаһисәси јашајырлар. АБШ Президенти Доналд Трамп данышыгларын нәтиҹәсиндән бир нечә саат әввәл никбин ачыглама верәрәк “јахшы разылашманын” әлдә олунмасынын чох јахын олдуғуну билдирмишди.
Лакин Марк Карнинин данышыгларын дајандырылмасы барәдә гәрары бу перспективи арадан галдырыб вә Шимали Американын ики әсас игтисадијјаты арасында тиҹарәт ҝәрҝинлијини даһа да артырыб.
Sizin rəyiniz