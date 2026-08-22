Епиштејнчи Трамп Демократ намизәдләри “ҹиһадчы” адландырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-нин епиштејнчи Президенти Доналд Трамп өлкәдә кечириләҹәк аралыг сечкиләри әрәфәсиндә Демократлар Партијасынын намизәдләрини һәдәфә алараг онлары “ҹиһадчы” адландырыб.
“The New York Times” гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Трамп Демократларын сечиҹиләр гаршысында нүфузуну зәифләтмәк мәгсәдилә вердији ачыгламаларда “һәр јердә ҹиһадчыларын сечилдијини ҝөрдүкләрини” иддиа едиб.
АБШ Президенти, һәмчинин мүсәлман намизәдләри коммунизм вә “ҹиһадчылыг” анлајышлары илә әлагәләндириб вә онларын америкалыларын ев вә әмлакларыны әлә кечирәҹәкләрини иддиа едиб.
Трампын ачыгламаларында АБШ-да јашајан Сомали әсилли иҹмаја гаршы да сәрт ифадәләр сәсләндирилиб. О, бу иҹманын өлкәнин идарә олунмасы илә бағлы фикир билдирмәсини тәнгид едиб.
АБШ-да сон сечкиләрдә уғур газанан бәзи мүсәлман сијасәтчиләр дә Трампын тәнгидләринин һәдәфинә чеврилиб. Онларын арасында Мичиган штатында Сената сечкиләрин илкин мәрһәләсиндә иштирак едән Әбдүл Сајед вә Нју-Јорк шәһәринин мери сечилән Зөһран Мәмдани дә вар.
Әбдүл Сајед ҸНН телеканалына ачыгламасында Трампын һүҹумларына ҹаваб верәрәк онун вә һәјат јолдашынын ҝөрүнтүләрини тәнгид едиб вә өз аиләсинин мүнасибәтләрини буна гаршы нүмунә ҝөстәриб.
Республикачылар Партијасынын бәзи диҝәр нүмајәндәләри дә мүсәлман намизәдләри һәдәфә алан ачыгламаларла чыхыш едибләр. Ҹәнуби Каролина сенатору вә Республикачы Сенаторлар Комитәсинин рәһбәри Тим Скотт Әбдүл Саједә гаршы јајылан сијаси рекламлары мүдафиә едиб вә онун реҝиондакы силаһлы групларла әлагәли олдуғу барәдә иддиалар сәсләндириб.
Алабама сенатору Томми Тубервил исә мүсәлман намизәдләри “радикал исламчы” вә “террорчу” адландырыб.
Ҹәнуби Каролина штатынын нүмајәндәси Ненси Мејс дә АБШ-да вәзифә тутан мүсәлманларын милли тәһлүкәслијә тәһдид олдуғуну иддиа едиб.
Бунунла јанашы, Республикачылар Партијасынын бәзи үзвләри бу риториканы тәнгид едиб. Луизиана сенатору Билл Кессиди Трампын ачыгламаларыны писләјиб.
Америка-Ислам Мүнасибәтләри Шурасынын (CAIR) директор мүавини Едвард Әһмәд Митчел дә Трампын мүсәлман сечилмиш рәсмиләри тәһлүкә кими тәгдим етмәсини тәнгид едиб. О билдириб ки, бу ҹүр ачыгламалар АБШ-да мүсәлман сијасәтчиләрә гаршы дүшмәнчилији артыра биләр.
Sizin rəyiniz