Гәззада атәшкәс елан олунандан сонра ишғалчы сионистләр 5,4 миндән чох ҝүнаһсыз инсанлары гәтлә јетириб вә јаралајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстинин Гәзза золағындакы Сәһијјә Назирлији Исраил ишғалчы режимин һүҹумлары нәтиҹәсиндә өлән вә јаралананларын сајынын артмагда давам етдијини ачыглајыб.
Назирлијин ҝүндәлик һесабатына ҝөрә, сон 24 саат әрзиндә јараларындан һәјатыны итирмиш беш нәфәрин мејити хәстәханаја чатдырылыб, даһа бир јаралы исә тибб мүәссисәсинә јерләшдирилиб.
Билдирилиб ки, өлән вә јаралананларын бир гисми һәлә дә дағынтылар алтында вә күчәләрдә галыр. Хиласетмә вә мүлки мүдафиә гүввәләри онлара чатмаг имканынын мәһдуд олмасы сәбәбиндән һәмин шәхсләри чыхара билмәјиб.
Фәләстин Сәһијјә Назирлијинин мәлуматына ҝөрә, өтән ил октјабрын 11-дә атәшкәс елан олунандан бәри јәһуди ишғалчылары 1 259 ҝүнаһсыз фәләстинлилини гәтлә олјетирибуб, 4 146 нәфәри јаралајыб. Бундан башга, 807 нәфәрин ҹәсәди дағынтылар алтындан чыхарылыб.
Назирлик билдирир ки, Исраил сионист режимин Гәзза золағына һүҹумлары атәшкәс елан едилмәсинә бахмајараг давам едир вә нәтиҹәдә мүлки әһали илә јанашы, мүхтәлиф инфраструктурлар да зәрәр ҝөрүр.
Мәлумата ҝөрә, Исраилин Гәзза золағына һүҹумларынын башланмасындан индијәдәк өләнләрин үмуми сајы 73 387 нәфәрә, јаралананларын сајы исә 174 257 нәфәрә чатыб.
Фәләстин Сәһијјә Назирлији Гәзза золағында һуманитар вәзијјәтин давам едән һүҹумлар вә мөвҹуд мәһдудијјәтләр сәбәбиндән даһа да ағырлашдығыны билдириб.
Sizin rəyiniz