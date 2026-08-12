БМТ-нин хүсуси мәрузәчиси Кабулда Шиә ҝәнҹләрин вәһшиҹәсинә өлдүрүлмәси илә бағлы тәҹили арашдырма тәләб едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Әфганыстанда инсан һүгуглары үзрә хүсуси мәрузәчиси Ричард Беннет Кабулда оғурлугда иттиһам едиләрәк өлдүрүлән 11 Шиә ҝәнҹлә бағлы тәҹили вә мүстәгил арашдырма апарылмасына чағырыб.
Талибанын Кабул шәһәр тәһлүкәсизлик команданлығынын сөзчүсү Халид Зәдран билдириб ки, базар ертәси, августун 10-да 18-ҹи тәһлүкәсизлик даирәсиндә евә дахил олараг силаһлы оғурлуг төрәдән дөрд нәфәр тәһлүкәсизлик гүввәләри илә атышма нәтиҹәсиндә өлдүрүлүб. Онун сөзләринә ҝөрә, һадисә јериндән ики тапанча ҝөтүрүлүб.
Зәдран тәхминән 10 ҝүн әввәл Кабилин 8-ҹи тәһлүкәсизлик даирәсиндә тәһлүкәсизлик гүввәләри илә тоггушмада даһа једди “силаһлы оғрунун” өлдүрүлдүјүнү ачыгламышды.
Бунунла јанашы, јерли мәнбәләр вә мүстәгил медиа һәр ики һадисәдә өлдүрүләнләрин ҝәнҹ һәзарә вә шиәләр олдуғуну билдирибләр.
Мәлумата ҝөрә, дөрд ҝәнҹ Кабулун гәрбиндә јерләшән Дәшти-Бәрчи әразисиндә Талибан гүввәләринин ачдығы атәш нәтиҹәсиндә өлдүрүлүб вә даһа сонра “оғру” кими тәгдим олунуб.
Диҝәр једди нәфәрин аиләләри исә онларын мүлки шәхсләр олдуғуну, үзәрләриндә силаһ олмадығыны билдирибләр. Бәзи һалларда атышмадан сонра ики нәфәрин бычагла боғазынын кәсилдији дә иддиа олунур.
БМТ-нин хүсуси мәрузәчиси Ричард Беннет Х сосиал шәбәкәсиндә јајдығы ачыгламада Кабулун мүхтәлиф тәһлүкәсизлик даирәләриндә дөрд вә даһа әввәл једди нәфәрин өлдүрүлмәси илә бағлы “ҹидди нараһатлыгларын” олдуғуну билдириб.
О, өлүмҹүл ҝүҹдән истифадәнин бејнәлхалг инсан һүгуглары нормаларына ујғун һәјата кечирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.
Талибан исә бу һадисәләрлә бағлы әввәлки мөвгејини дәјишмәјәрәк өлдүрүлән шәхсләрин силаһлы оғрулар олдуғуну билдириб.
БМТ нүмајәндәси дини азлыглара гаршы зоракылыг һалларынын тәкрарланмасы илә бағлы нараһатлығыны ифадә едәрәк, шәффаф арашдырма вә мәсулијјәтин тәмин едилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.
Sizin rəyiniz