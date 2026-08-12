Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бәһрејн вәһһаби режиминин Баш Прокурорлуғу Кәрбабад бөлҝәсинин үч Шиә вәтәндашынын һәбс мүддәтини истинтаг чәрчивәсиндә даһа 15 ҝүн узадыб.
Бәһрејнин Мәһбусларын Ишләри үзрә Комитәсинин мәлуматына ҝөрә, гәрар Һүсејн Әли әл-Таҹир, Мәһәммәд Әбдүлваһаб Һәбиб вә Һүсејн Әбдүлилаһ Әбдүннәбијә шамил олунур.
Билдирилиб ки, үч ҝәнҹ һәлә дә һәбсдә сахланылыр. Бәһрејн вәһһаби краллыг режими онларын һансы иттиһамларла үзләшдији вә һәбс мүддәтинин узадылмасынын һүгуги әсаслары барәдә рәсми мәлумат ачыгламајыб.
Мәлумата ҝөрә, мүвәггәти һәбс мүддәтләринин узадылмасы вә сахланылан шәхсләрлә бағлы мәлуматларын ачыгланмамасы өлкәдә вәтәндашлара вә фәаллара гаршы мәһдудијјәтләрин давам етмәси илә бағлы нараһатлыглары артырыр.
Комитә бу һалларын мүхтәлиф рајон вә кәндләрин сакинләринә дә шамил едилдијини билдирәрәк, мәһкәмә просесләриндә шәффафлыг вә әдаләтли мүһакимә илә бағлы тәминатларын ваҹиблијини вурғулајыб.
Sizin rəyiniz