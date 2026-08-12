Малајзија Иранла Мүдафиә Саһәсиндә Әмәкдашлығын Ҝенишләндирилмәсиндә Мараглыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Малајзијанын мүдафиә назири Мәһәммәд Халид Нордин Иранын мүдафиә назиринин сәлаһијјәтләрини иҹра едән Сејид Мәҹид Ибнүл-Рза илә телефон данышығы заманы ики өлкә арасында мүдафиә саһәсиндә әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәсинә һазыр олдугларыны билдириб.
Малајзија Мүдафиә Назирлијинин мәлуматына ҝөрә, Мәһәммәд Халид Нордин өлкәләр арасында мөвҹуд достлуг мүнасибәтләринә әсасланараг мүдафиә саһәсиндә әмәкдашлығын мүхтәлиф истигамәтләр үзрә инкишаф етдирилмәсинин мүмкүн олдуғуну дејиб.
О, һәмчинин Иран вә Малајзија арасында мүдафиә саһәсиндә әмәкдашлыг һаггында анлашма меморандумунун мүмкүн гәдәр тез јекунлашдырылараг ики өлкә арасында мүдафиә әлагәләринин инкишафына даир рәсми сәнәд кими һәјата кечирилмәсинә үмид етдијини билдириб.
Малајзијалы назир Иранын ҝәлән ил Малајзијада кечириләҹәк “ЛЫМА” бејнәлхалг дәниз вә аерокосмик сәрҝисиндә иштиракыны да алгышлајыб. О, сәрҝинин мүдафиә саһәсиндә әлагәләрин ҝенишләндирилмәси вә јени әмәкдашлыг истигамәтләринин мүәјјәнләшдирилмәси бахымындан мүһүм имкан јарадаҹағыны гејд едиб.
Мәһәммәд Халид Нордин, һәмчинин Иран һөкумәтинә вә халгына башсағлығы верәрәк, сон вахтлар Гәрби Асијада баш верән гаршыдурмалар заманы Иран рәсмиләринин, тәһлүкәсизлик гүввәләринин вә мүлки шәхсләрин һәлак олмасы илә әлагәдар тәәссүфүнү билдириб.
Малајзијанын мүдафиә назири атәшкәсин горунмасынын ваҹиблијини вурғулајыб вә сүлһ вә сабитлијә наил олмаг үчүн диалог вә дипломатик васитәләрин диггәт мәркәзиндә сахланылмасынын зәрурилијини гејд едиб.
О, Иранын мүдафиә имканларына да тохунараг, өлкәнин мүдафиә саһәсиндә јерли имканлара сөјкәнмәсини вә ҝөстәрдији мүгавимәти гејд едиб.
Мәһәммәд Халид Нордин, һәмчинин сон гаршыдурмалар заманы Иранын кечид вә һәрәкәтин асанлашдырылмасы истигамәтиндә ҝөстәрдији әмәкдашлыға вә мүнасибәтә ҝөрә тәшәккүр едиб. О билдириб ки, Һөрмүз боғазы да дахил олмагла, мүһүм дәниз јолларынын тәһлүкәсизлији горунмалы вә тәмин едилмәлидир.
Гејд олунур ки, Теһранла Куала Лумпур арасында мүдафиә саһәсиндә әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәси ики өлкәнин мүдафиә, дәнизчилик вә һәрби сәнаје саһәләриндә әлагәләринин ҝенишләнмәсинә шәраит јарада биләр.
Sizin rəyiniz