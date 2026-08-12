Фарс Көрфәзи өлкәләри Иранын Һөрмүз боғазына нәзарәтинин даими олаҹағы гәнаәтиндәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын “Тһе Wалл Стреет Жоурнал” гәзети Фарс Көрфәзи өлкәләринин Иранын Һөрмүз боғазына нәзарәтинин узунмүддәтли характер дашыјаҹағы гәнаәтинә ҝәлдијини јазыб.
Мәлумата ҝөрә, Фарс Көрфәзи өлкәләри нефт вә газ ихраҹында јаранан чәтинликләрә бахмајараг, Иранла јенидән мүһарибәјә гајытмағын мөвҹуд вәзијјәтдән даһа ағыр нәтиҹәләрә сәбәб ола биләҹәјини дүшүнүрләр.
Гәзетин мәлуматына әсасән, Фарс Көрфәзи өлкәләри Һөрмүз боғазынын ачылмасы илә бағлы һазырда мүзакирә олунан разылашманы Иранла АБШ арасында ҝәрҝинлијин даһа да артмасындан үстүн тутурлар.
Бирминҝем Университетинин Көрфәз тәһлүкәсизлији үзрә тәдгигатчысы Өмәр Кәрим билдириб ки, һазыркы шәраитдә әрәб Фарс Көрфәзи өлкәләри Һөрмүз боғазынын там тәһлүкәсизлијинә вә фасиләсиз ачыг галмасына зәманәт верә билмирләр. Буна ҝөрә дә онлар нәглијјат вә тиҹарәт бахымындан бу су јолундан әввәлки кими асылы ола билмәзләр вә мүәјјән дәрәҹәдә Иранын тәләбләри илә һесаблашмаға мәҹбурдурлар.
АБШ-ын Ирана зәрбәләриндән вә Һөрмүз боғазынын бағланмасындан сонра “Кплер” ширкәтинин мәлуматларына әсасән, өтән һәфтә боғаздан ҝүндәлик хам нефт ихраҹы тәхминән 2,2 милјон баррел тәшкил едиб. Бир ај әввәл бу ҝөстәриҹи 8,5 милјон баррел олуб. Мүнагишәдән әввәл исә Һөрмүз боғазындан ҝүндә тәхминән 20 милјон баррел нефт вә нефт мәһсуллары дашынырды.
Билдирилиб ки, сон алты ај әрзиндә глобал нефт еһтијатлары 400 милјон баррелдән чох азалыб.
Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Багаји базар ертәси билдириб ки, АБШ Ирана гаршы “тәҹавүзкар аддымларыны”, о ҹүмләдән Иран лиманларынын блокадасыны дајандырыб бунун нәтиҹәләрини арадан галдырмајана гәдәр Һөрмүз боғазы ачылмајаҹаг.
Фарс Көрфәзи өлкәләри АБШ-ын стратеҝијасынын олмамасындан наразыдыр
“Тһе Wалл Стреет Жоурнал” јазыр ки, Көрфәз өлкәләринин рәсмиләри Иранла һәр һансы разылашманын Теһранынын ракет програмына вә реҝиондакы мүттәфиг груплара дәстәјинә тәсир ҝөстәрмәјәҹәји еһтималы илә барышыблар.
Фарс Көрфәзи өлкәләринин рәсмиләри АБШ-ын мүһарибәнин узанмасы фонунда ајдын стратеҝија ортаја гоја билмәмәсиндән нараһатлыг ифадә едирләр. Онларын фикринҹә, бу вәзијјәт реҝионун тәһлүкәсизлији вә игтисадијјатына ҹидди рискләр јарадыр.
Гәзетин мәлуматына ҝөрә, Иран рәсмиләри АБШ Президенти Доналд Трампын ҝәрҝинлији артырмагла бағлы тәһдидләрини һәјата кечирәҹәји тәгдирдә реҝионун енержи инфраструктурунун һәдәфә алына биләҹәјини билдирибләр. Фарс Көрфәзи өлкәләринин рәсмиләри исә енержи објектләри вә дәниз сујунун дузсузлашдырылмасы гурғуларынын һүҹумлара гаршы һәссас олдуғуну етираф едирләр.
АБШ-да мүнагишәләри изләјән гурумун мәлуматына әсасән, февралын 28-дән ијулун 30-дәк Иран вә Ирагдакы силаһлы груплар алты әрәб Фарс Көрфәзи өлкәсиндә мүлки инфраструктура азы 172 һүҹум һәјата кечириб. Бу һүҹумларын тәхминән јарысынын енержи објектләринә јөнәлдији билдирилиб.
Атлантик Шурасынын Глобал Енержи Мәркәзинин баш әмәкдашы Еллен Уолд гејд едиб ки, Һөрмүз боғазынын ачылмасы илә бағлы гысамүддәтли разылашма Көрфәздән енержи дашымаларынын бәрпасына имкан верә биләр. Лакин бу, тәһлүкәни тамамилә арадан галдырмајаҹаг.
Sizin rəyiniz