Трамп АБШ-да сурсат чатышмазлығына ҝөрә Бајдени ҝүнаһландырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Президенти Доналд Трамп өлкәнин силаһлы гүввәләриндә мүмкүн сурсат чатышмазлығынын сәбәбини кечмиш президент Ҹо Бајден администрасијасынын Украјнаја бөјүк һәҹмдә һәрби сурсат ҝөндәрмәси илә әлагәләндириб.
Трамп “Реал Америҹа’с Воиҹе” телеканалына мүсаһибәсиндә АБШ ордусунун сурсат еһтијатлары илә бағлы јајылан мәлуматлары шәрһ едиб.
О билдириб ки, АБШ-ын сурсатла бағлы ҹидди проблеми јохдур. Трамп еһтијатларын мүәјјән гәдәр азалмасынын сәбәбини Бајден администрасијасынын Украјнаја тәхминән 300 милјард доллар дәјәриндә сурсат ҝөндәрмәси илә изаһ едиб.
АБШ Президенти өлкәнин һәрби сурсат еһтијатларынын азалмасынын һазырда Иранла апарылан һәрби әмәлијјатларла әлагәли олмадығыны вурғулајыб.
Бундан әввәл АБШ медиасы Иранла гаршыдурма фонунда өлкәнин силаһ-сурсат еһтијатларынын сон дәрәҹә ашағы сәвијјәјә дүшдүјү барәдә мәлуматлар јајмышды.
Мәлуматларда хүсусилә “Патриот” һава һүҹумундан мүдафиә системләри үчүн ракетләр, ТҺААД ракетдән мүдафиә системләринин интерҹепторлары, АТАҸМС вә ПРСМ типли узагмәнзилли ракетләрин еһтијатларынын азалмасындан бәһс олунурду.
“Вашингтон Пост” гәзети исә мәнбәләрә истинадән јазыб ки, Трамп АБШ мүдафиә назири Пит Һегсетдән Иранла гаршыдурма заманы сурсат чатышмазлығы барәдә Мүдафиә Назирлијинин ону нијә јанлыш мәлуматландырдығыны изаһ етмәсини истәјиб.
Гәзетин мәлуматына ҝөрә, бу сөһбәт Трампын Һегсетин фәалијјәтиндән наразылығынын артдығыны ҝөстәриб. Лакин Трамп даһа сонра мүдафиә назиринин фәалијјәтиндән наразы олмасы барәдә мәлуматлары тәкзиб едиб.
Бәзи Гәрб һәрби експертләри исә билдирибләр ки, Иран нисбәтән уҹуз силаһлардан истифадә етмәклә АБШ-а милјардларла доллара баша ҝәлән вә истеһсалы ајларла давам едән баһалы силаһларын әһәмијјәтли һиссәсини сырадан чыхармаға наил олуб.Истәсәниз, бунлары АзәрТАҹ-ын даһа сәрт, рәсми вә гыса хәбәр форматына да ујғунлашдырмаг олар.
Sizin rəyiniz