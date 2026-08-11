  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

Сәудијјә вәһһаби режими ПУА-лар илә Јәмәнин Сәәдә бөлҝәсинә тәҹавүз едәрәк зәрбәләр ендириб

11 avqust 2026 - 23:23
Xəbər kodu: 1851632
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Сәудијјә вәһһаби режими ПУА-лар илә Јәмәнин Сәәдә бөлҝәсинә тәҹавүз едәрәк зәрбәләр ендириб

Јәмәнин “Әл-Мәсирә” телеканалынын мәлуматына ҝөрә, Сәудијјә вәһһаби режими ПУА-лары илә Гәмәр рајонундакы Гор әл-Мәшват әразисинә ики зәрбә ендириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сәудијјә вәһһаби режими мәхсус пилотсуз учуш апаратлары илә Јәмәнин шималында јерләшән Сәәдә әјаләтинин Гәмәр рајонуна тәҹавүз едәрәк ики ракет зәрбәси ендириб.

Јәмәнин “Әл-Мәсирә” телеканалынын мәлуматына ҝөрә, Сәудијјә вәһһаби режими ПУА-лары илә Гәмәр рајонундакы Гор әл-Мәшват әразисинә ики зәрбә ендириб.

Бундан әввәл Сәудијјә вәһһаби режими медиалары Јәмән силаһлы гүввәләринин Сәудијјә Әрәбистанына мәхсус тиҹарәт ҝәмисини Баб әл-Мәндәб боғазында һәдәфә алдығыны билдирмишди.

Јәмән ордусу исә өтән ҝүн јајдығы бәјанатда Сәудијјә Әрәбистанынын дәстәкләдији гүввәләрин Таиз әјаләтинин Әл-Муха лиманындакы мөвгеләринин ракет вә пилотсуз учуш апаратлары илә вурулдуғуну ачыгламышды.

Бөлҝәдә сон ҝүнләр гаршылыглы һүҹумларын интенсивләшмәси Јәмәндәки вәзијјәтлә јанашы, Баб әл-Мәндәб боғазында ҝәмичилик тәһлүкәсизлији илә бағлы нараһатлыглары да артырыб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha