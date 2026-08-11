Сәудијјә вәһһаби режими ПУА-лар илә Јәмәнин Сәәдә бөлҝәсинә тәҹавүз едәрәк зәрбәләр ендириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сәудијјә вәһһаби режими мәхсус пилотсуз учуш апаратлары илә Јәмәнин шималында јерләшән Сәәдә әјаләтинин Гәмәр рајонуна тәҹавүз едәрәк ики ракет зәрбәси ендириб.
Јәмәнин “Әл-Мәсирә” телеканалынын мәлуматына ҝөрә, Сәудијјә вәһһаби режими ПУА-лары илә Гәмәр рајонундакы Гор әл-Мәшват әразисинә ики зәрбә ендириб.
Бундан әввәл Сәудијјә вәһһаби режими медиалары Јәмән силаһлы гүввәләринин Сәудијјә Әрәбистанына мәхсус тиҹарәт ҝәмисини Баб әл-Мәндәб боғазында һәдәфә алдығыны билдирмишди.
Јәмән ордусу исә өтән ҝүн јајдығы бәјанатда Сәудијјә Әрәбистанынын дәстәкләдији гүввәләрин Таиз әјаләтинин Әл-Муха лиманындакы мөвгеләринин ракет вә пилотсуз учуш апаратлары илә вурулдуғуну ачыгламышды.
Бөлҝәдә сон ҝүнләр гаршылыглы һүҹумларын интенсивләшмәси Јәмәндәки вәзијјәтлә јанашы, Баб әл-Мәндәб боғазында ҝәмичилик тәһлүкәсизлији илә бағлы нараһатлыглары да артырыб.
Sizin rəyiniz