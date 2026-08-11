Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бәһрејн шиәләринин дини лидери Шејх Иса Гасим һакимијјәтин дини призмадан узаг јүрүтдүјү сијасәтин маһијјәт етибарилә бүтүн дин вә мәзһәбләрлә гаршыдурмада олдуғуну билдириб.
Шејх Иса Гасим јајдығы бәјанатда гејд едиб ки, дүнјәви јанашмаја әсасланан белә сијасәт Ислам, христианлыг, јәһудилик вә диҝәр динләр, еләҹә дә шиә вә сүнни мәзһәбләри арасында фәрг гојмур.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу сијасәт зүлмә гаршы чыхан вә залымларла мүбаризә апаран истәнилән дини ҹәрәјандан еһтијат едир.
Шејх Иса Гасим билдириб ки, белә сијасәт шиә мәзһәбинә гаршы мүбаризә апарырса, нәтиҹә етибарилә сүнни мәзһәбинә гаршы да јөнәлир. Ејни шәкилдә, сүнниләрә гаршы мүбаризә апарылдыгда бу сијасәт шиәләрә гаршы да мүбаризә апармыш олур.
О вурғулајыб ки, бунун әсас сәбәби конкрет бир мәзһәбә дејил, үмумиликдә Ислама гаршы јөнәлмиш мүнасибәтдир.
Бәһрејнли дин хадими инсанларын бу мәсәләдә ики група бөлүндүјүнү билдириб. Онун фикринҹә, биринҹи група вәзијјәтдән хәбәрдар олан, лакин дүнјәви марагларыны дини дәјәрләриндән үстүн тутан инсанлар дахилдир. Бу шәхсләр һансы мәзһәбә мәнсуб олмаларындан асылы олмајараг мөвҹуд сијасәти дәстәкләјир вә онун тәләбләринә ујғун һәрәкәт едирләр.
Икинҹи група исә дүнјәви сијасәтин үсул вә мәгсәдләриндән хәбәрсиз олан инсанлар дахилдир.
Шејх Иса Гасим гејд едиб ки, белә инсанлар өз мәзһәбләриндән фәргли дини вә ја мәзһәби групларын зәифләдилмәсинә вә ја арадан галдырылмасына севинә, һәтта буна јардым едә биләрләр. Лакин онлар бунунла тәһлүкәнин сонрадан өзләринә дә јөнәлә биләҹәјини нәзәрә алмырлар.
Sizin rəyiniz