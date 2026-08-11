Јәһуди вә сәлиб јүрүшүнүн давамы \ 2026-ҹы илин илк алты ајында Алманијада 231 Исламофобик Ҹинајәт Гејдә Алыныб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алманијада 2026-ҹы илин илк алты ајында 231 Исламофобик-мүсәлман әлејһинә ҹинајәт гејдә алыныб.
Рәгәмләр парламентдәки Алманија Јашыллар Партијасы үзвләринин суалына ҹаваб олараг ачыгланыб вә "Исламофобија" башлығы алтында сијаси мотивли ҹинајәтләр кими тәсниф едилән һаллары әһатә едир. Алман һөкумәти рәгәмләрин мүвәггәти олдуғуну вә ҝеҹ һесабатлар вә ја ишләрин нәзәрдән кечирилмәси сәбәбиндән дәјишә биләҹәјини вурғулајыб.
Дәрҹ олунмуш мәлуматлара ҝөрә, Алман полиси бу һадисәләрлә бағлы 127 шүбһәлини мүәјјән едиб, лакин онлардан һеч бири һәбс олунмајыб. Гејдә алынан 231 ҹинајәтдән 33-ү кибермәканда, интернетдә баш вериб.
Алманија һакимијјәти һәмчинин нифрәт јајмаг илә бағлы 44 һадисә, конститусијаја зидд тәшкилатларын символларындан истифадә илә бағлы 13 һадисә, зоракылыгла бағлы 11 ҹинајәт, мәҹбур етмә вә ја тәһдидлә бағлы 9 һадисә вә әмлакын мәһв едилмәси илә бағлы 3 һадисә гејдә алыб. Даһа 47 һал "диҝәр ҹинајәтләр" кими тәсниф едилиб.
Гејд едәк ки, Алманијада мүсәлман әлејһинә төрәдилмиш ҹинајәтләрин сајы өтән иллә мүгајисәдә азалмышдыр. Алманија һакимијјәти 2025-ҹи илин икинҹи јарысында 543 мүсәлман әлејһинә ҹинајәт гејдә алыб, илин биринҹи јарысында исә бу рәгәм 489 олуб. Бунунла белә Алманија һөкумәти билдириб ки, јени һесабатларын гејдә алынмасы вә статистика үзәриндә сонракы дүзәлишләрин едилмәси еһтималы сәбәбиндән 2026-ҹы ил үчүн верилән рәгәмләр гәти дејил.
Алманијанын Федерал Ајры-сечкилијә Гаршы Мүбаризә Мәркәзи дә ејни заманда, мүхтәлиф секторларда мүсәлман әлејһинә баш вермиш һадисәләр барәдә мәлумат вериб. Ән чох билдирилән һадисә әмәк базары илә бағлы олуб вә мәркәзә бу саһәдә 58 мәлумат дахил олуб. Һәмчинин өзәл хидмәтләр вә маллара чыхыш саһәләриндә 42 һал, тәһсил, һүгуг-мүһафизә вә мәһкәмә секторларында, сәһијјә вә иҹтимаи мәканларда исә диҝәрләри гејдә алыныб.
Мүсәлман әлејһинә һадисәләр, сијаси мотивли ҹинајәтләрин гејдијјаты үчүн КПМД-ПМК (Сијаси Мотивли Ҹинајәтләрин Гејдијјат Системи үчүн Алманҹа гысалтмасы) кими танынан Алман полис системи васитәсилә гејдә алыныр вә арашдырылыр. Лакин Алманија Ислам Милли Ҹәмијјәтинин (ЫҜМҜ) баш катиби Әли Метте рәсми рәгәмләрин мүсәлман әлејһинә һүҹумларын Алманијада ҹидди проблем олараг галдығыны ҝөстәрдијини сөјләјиб. О, "Илин илк јарысында гејдә алынан 231 ҹинајәтдән 231-и гәбул едилмәк үчүн чохдур", - дејәрәк "ЫсламГ" хәбәр аҝентлијинә билдириб.
Метте һәмчинин хәбәрдарлыг едиб ки, рәсми рәгәмләр проблемин әсл мигјасыны әкс етдирмәјә биләр, чүнки бүтүн мүсәлман әлејһинә һүҹумлар полисә билдирилмир вә ја гејдә алындыгда мүсәлман әлејһинә ҹинајәт кими тәсниф едилмир. О, вурғулајыб ки, "гурбанлара ҹидди јанашмаг вә онлара давамлы олараг дәстәк олмаг ваҹибдир".
Sizin rəyiniz