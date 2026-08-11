Пакистан Ордусунун Гәрарҝаһында Атышма / Һүҹумчу Өлдүрүлдү

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҝөрүнмәмиш бир һадисәдә Пакистан ордусунун гәрарҝаһына ҝирмәјә чалышан силаһлы шәхс үч әсҝәри јараладыгдан сонра һүҹумчу атышмада өлдүрүлдү.
Һадисә бу ҝүн Пакистанын пајтахты Исламабадын јахынлығындакы Равалпинди шәһәриндә баш вериб. Силаһлы шәхс орду гәрарҝаһына ҝирмәјә чалышыб.
Хәбәр мәнбәләри һүҹумчунун өлдүрүлдүјүнү вә атышмада үч әсҝәрин дә јараландығыны билдириб.
Мәһәммәд Һүсејн кими танынан һүҹумчу Пакистанын шимал-гәрбиндәки Хајбер Пахтунхва әјаләтинин Хајбер рајонундан иди.
Sizin rəyiniz