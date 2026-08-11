  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Пакистан Ордусунун Гәрарҝаһында Атышма / Һүҹумчу Өлдүрүлдү

11 avqust 2026 - 18:33
Xəbər kodu: 1851550
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Пакистан Ордусунун Гәрарҝаһында Атышма / Һүҹумчу Өлдүрүлдү

Пакистанда ҝөрүнмәмиш бир һадисә, орду гәрарҝаһына ҝирмәјә чалышан силаһлы шәхс үч әсҝәри јаралады, һүҹумчу да атышмада өлдүрүлдү.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҝөрүнмәмиш бир һадисәдә Пакистан ордусунун гәрарҝаһына ҝирмәјә чалышан силаһлы шәхс үч әсҝәри јараладыгдан сонра һүҹумчу атышмада өлдүрүлдү.

Һадисә бу ҝүн Пакистанын пајтахты Исламабадын јахынлығындакы Равалпинди шәһәриндә баш вериб. Силаһлы шәхс орду гәрарҝаһына ҝирмәјә чалышыб.

Хәбәр мәнбәләри һүҹумчунун өлдүрүлдүјүнү вә атышмада үч әсҝәрин дә јараландығыны билдириб.

Мәһәммәд Һүсејн кими танынан һүҹумчу Пакистанын шимал-гәрбиндәки Хајбер Пахтунхва әјаләтинин Хајбер рајонундан иди.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha