Јәмән: Коалисијаларын јарадылмасы вә бејнәлхалг дәстәк Сәудијјә режимини мәсулијјәтдән јајындыра билмәз

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Хариҹи Ишләр Назирлији БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын фәалијјәтини кәскин тәнгид едиб. Назирлик гуруму Јәмәнин суверенлији вә мүстәгиллијинә мүнасибәтдә икили стандартлардан истифадә етмәкдә иттиһам едиб.
Сәна билдириб ки, бејнәлхалг гурумларын фәалијјәти онларын өзләринин мүдафиә етдији принсипләр вә бејнәлхалг мүгавиләләрлә зиддијјәт тәшкил едир. Јәмән Хариҹи Ишләр Назирлији хәбәрдарлыг едиб ки, коалисијаларын јарадылмасы, бәјанатларын верилмәси вә прокси гүввәләрдән истифадә Сәудијјә Әрәбистаныны Јәмәнә гаршы һәјата кечирдији әмәлләрә ҝөрә мәсулијјәтдән азад едә билмәз.
Јәмән Хариҹи Ишләр Назирлијинин јајдығы бәјанатда билдирилир ки, БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасы өзү иҹрасыны тәләб етдији мүгавилә вә һүгуг нормаларыны позан әсас тәрәфләрдән биринә чеврилиб.
Јәмән тәрәфи 2015-ҹи илдән етибарән Сәудијјә Әрәбистанынын һәјата кечирдији һава һүҹумларына тохунараг, 13 ијул 2026-ҹы илдә Сәна һава лиманына ендирилән зәрбәни Јәмәнин суверенлијинин позулмасынын давамы кими гијмәтләндириб.
Јәмән рәсмиләри һәмчинин иддиа едибләр ки, Сәудијјә Әрәбистанынын малијјә дәстәји бәзи дөвләтләрин бу өлкәнин фәалијјәтинә мүнасибәтдә лојал мөвге нүмајиш етдирмәсинә сәбәб олуб.
Сәна һәмчинин Тәһлүкәсизлик Шурасыны Фәләстин халгынын мүдафиәси илә бағлы гәбул етдији гәрарлары һәјата кечирә билмәмәкдә иттиһам едиб вә өлкәләрин ишғалынын, сәрвәтләрин талан едилмәсинин вә халгларын һүгугларындан мәһрум едилмәсинин БМТ-нин принсипләри илә неҹә узлашдырыла биләҹәјини суал едиб.
Јәмән Хариҹи Ишләр Назирлији Тәһлүкәсизлик Шурасынын даими үзвләри сырасында ҝүҹлү дөвләтләрин јер алмасына диггәт чәкәрәк, бәзи даими үзвләрин өзләринин мүһарибә вә һәрби мүнагишәләрдә иштирак етдији һалда, бу гурумдан дүнја сүлһү вә тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәсиндә еффектив рол ҝөзләмәјин нә дәрәҹәдә мүмкүн олдуғуну суал едиб.
Јәмән Хариҹи Ишләр Назирлији бәјанатынын сонунда Сәудијјә Әрәбистанынын прокси гүввәләри фәаллашдырмаг, бәјанатлар вермәк вә јени коалисијалар јаратмаг ҹәһдләринин өлкәни мәсулијјәтдән јајындыра билмәјәҹәјини вурғулајыб.
Сәна һәмчинин иддиа едиб ки, Јәмәнә мүнасибәтдә бејнәлхалг сијасәт бејнәлхалг һүгугдан ҝөзләнилән мејарларла узлашмыр. Јәмән тәрәфи бу аддымлары сијаси тәзјиг вә халгын леҝитим һүгугларынын ҝөрмәздән ҝәлинмәсинә јөнәлмиш ҹәһдләр кими гијмәтләндирдијини билдириб.
Sizin rəyiniz