Һади Амири вә Ираг Халг Сәфәрбәрлији командирләри дөјүш һазырлығынын вә координасијанын ҝүҹләндирилмәсини мүзакирә едибләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираг Бәдр Тәшкилатынын баш катиби Һади Амири Һәшду Шәби - Халг Сәфәрбәрлији гүввәләринин бир сыра командирләри илә ҝөрүш кечириб. Ҝөрүшдә сон дөврлә бағлы вәзијјәт вә мөвҹуд мәрһәләнин тәләбләри мүзакирә олунуб.
Ираг Бәдр Тәшкилатынын баш катибинин медиа офисинин јајдығы бәјаната ҝөрә, Амири августун 8-дә Бағдаддакы офисиндә Халг Сәфәрбәрлији гүввәләринин бир сыра командирләрини гәбул едиб.
Ҝөрүш заманы бөлҝәдәки сон вәзијјәт вә мөвҹуд шәраитин доғурдуғу еһтијаҹлар нәзәрдән кечирилиб, Халг Сәфәрбәрлији вә Ираг тәһлүкәсизлик гүввәләринин имкан вә потенсиалынын артырылмасы јоллары мүзакирә олунуб.
Иштиракчылар мүхтәлиф чағырышлар гаршысында јүксәк сәвијјәдә дөјүш һазырлығынын горунмасынын ваҹиблијини вурғулајыб вә аидијјәти гүввәләрин әмәлијјат имканларынын ҝүҹләндирилмәсинин зәрурилијини гејд едибләр.
Һәмчинин аидијјәти гурумлар арасында координасија вә әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәсинин, еләҹә дә саһәдә фәалијјәтин мүтәмади гијмәтләндирилмәсинин ваҹиблији вурғуланыб. Бунун гүввәләрин сәмәрәлилијинин вә һазырлыг сәвијјәсинин артырылмасына, мүмкүн һадисә вә чағырышлара гаршы һазырлығын тәмин едилмәсинә хидмәт едәҹәји билдирилиб.
Sizin rəyiniz