АБШ гошунларынын Ирагын Әрбил јахынлығындакы Һәрир базасындан мәрһәләли чыхарылмасы башлајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ һәрбчиләри Ирагын Әрбил шәһәри јахынлығында јерләшән Һәрир һәрби базасындакы дәстәк вә лоҝистика мәркәзләрини мәрһәләли шәкилдә бошалтмаға башлајыблар. Мәлумата ҝөрә, бу аддым АБШ-ын һәмин базадакы һәрби мөвҹудлуғунун сон мәрһәләдә чыхарылмасына һазырлыг ола биләр.
Мәлумата ҝөрә, Һәрирдә јерләшән АБШ һәрби гүввәләринин мүһүм һиссәси даһа әввәл Сурија вә Түркијәјә көчүрүлүб. Һазыркы плана әсасән, сентјабрын сонунадәк базанын АБШ һәрби гүввәләриндән тамамилә бошалдылмасы нәзәрдә тутулур.
Јајылан мәлуматлара әсасән, Һәрир базасында јерләшән АБШ һәрби гүввәләринин техники вә мүһәндис бөлмәләри лоҝистика тәминаты мәркәзләринин бошалдылмасына башлајыб. Бу објектләр арасында базанын шәрг һиссәсиндә јерләшән бөјүк комплекс дә вар.
Бу аддым АБШ гүввәләри вә һәрби техниканын јердәјишмәси просесинин јени мәрһәләјә гәдәм гојдуғуну ҝөстәрир. Һазырда АБШ тәрәфинин базада јерләшән һәрби континҝентин тәминаты үчүн истифадә олунан лоҝистика инфраструктуруну да сөкмәјә башладығы билдирилир.
Мәнбәләр гејд едирләр ки, лоҝистика мәркәзләринин бошалдылмасы АБШ гошунларынын Һәрир базасындан чыхарылмасынын сон мәрһәләсиндән әввәлки мәрһәлә һесаб олунур. План һәјата кечириләрсә, сентјабрын сонунадәк базада АБШ һәрби гүввәләринин мөвҹудлуғуна тамамилә сон гојулаҹаг.
Һәрирдә әввәлләр јерләшдирилмиш АБШ һәрби техникасынын вә имканларынын бөјүк һиссәсинин даһа ҝениш јердәјишмә планы чәрчивәсиндә Сурија вә Түркијәдәки АБШ базаларына көчүрүлдүјү билдирилир.
Һәрир базасы сон илләрдә Ирагын Күрдүстан реҝионунда АБШ-ын әсас һәрби мөвҹудлуг мәнтәгәләриндән бири олуб. АБШ гүввәләринин бурадан тамамилә чыхарылмасы Вашингтонун реҝиондакы һәрби мөвҹудлуғунун структурунда мүһүм дәјишиклик јарада биләр.
Һазыркы просесин әһәмијјәти јалныз һәрбчиләрин вә техниканын чыхарылмасы илә мәһдудлашмыр. Лоҝистика инфраструктурунун да бошалдылмасы АБШ-ын Һәрирдән чыхыш просесинин даһа дәрин мәрһәләјә кечдијини ҝөстәрир.
Бунунла белә, АБШ гүввәләринин әвәзләјиҹи јерләшдирилмәсинин неҹә һәјата кечириләҹәји, еләҹә дә Сурија вә Түркијәјә нә гәдәр һәрби гүввә вә техниканын көчүрүлдүјү Вашингтонун реҝиондакы һәрби мөвҹудлуғунун нөвбәти мәрһәләсинин формалашмасына тәсир ҝөстәрә биләҹәк әсас мәсәләләрдәндир.
Sizin rəyiniz