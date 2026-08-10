АБШ-ын Ирана гаршы мүһарибәси силаһ еһтијатларыны түкәдиб – Пентагон истеһсалын тәҹили артырылмасыны истәјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ медиасынын јајдығы мәлуматлара ҝөрә, Иранла мүһарибәнин өлкәнин ракет вә сурсат еһтијатларына тәзјиги артыр. Бу вәзијјәт Пентагону һәрби сәнаје ширкәтләриндән силаһларын истеһсалы вә тәдарүкүнү әһәмијјәтли дәрәҹәдә сүрәтләндирмәји тәләб етмәјә вадар едиб.
Ејни заманда, АБШ-ын Авропа вә Асијада јерләшән һәрби гүввәләри үчүн нәзәрдә тутулан сурсат вә аваданлыгларын бир һиссәси Јахын Шәргә ҝөндәрилиб. Бу исә АБШ гошунларынын диҝәр реҝионларда һазырлыг сәвијјәси илә бағлы нараһатлыглара сәбәб олуб.
“Вашингтон Пост” гәзетинин мәлуматына ҝөрә, АБШ мүһарибә назиринин мүавини Стив Фајнберг һәрби техника истеһсал едән ширкәтләрә ҝөндәрдији меморандумда 21 ҝүн әрзиндә силаһ вә сурсатын истеһсалы вә чатдырылмасы мүддәтинин әһәмијјәтли дәрәҹәдә азалдылмасы илә бағлы планлар тәгдим етмәји тапшырыб.
Фајнберг билдириб ки, бир нечә ил давам едән истеһсал дөврләри артыг АБШ ордусунун мөвҹуд еһтијаҹларына ујғун ҝәлмир. Истеһсал ҝүҹүнүн артырылмасы вә силаһларын, хүсусилә јени нәсил ракет әлејһинә мүдафиә системләринин даһа сүрәтли тәдарүкү әсас приоритетләр сырасында ҝөстәрилиб.
АБШ һәрби сәнајесинә тәзјигләрин артдығы бир вахтда “Нју-Јорк Тајмс” гәзети өлкәнин силаһ еһтијатларынын нараһатедиҹи сәвијјәдә азалдығыны јазыб. Гәзетин мәлуматына ҝөрә, Пентагон Јахын Шәргдәки еһтијаҹлары тәмин етмәк мәгсәдилә Асија вә Авропада јерләшән АБШ гүввәләри үчүн нәзәрдә тутулан сурсатларын бир һиссәсини бу реҝиона көчүрүб.
Бундан башга, АБШ Авропа вә Асијанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә јерләшән бир сыра һәрби ҝәмиләри, тәјјарәләри вә һава һүҹумундан мүдафиә системләрини Јахын Шәргә ҝөндәриб. Бу аддымын техниканын сахланмасына, һәрби гүввәләрин һазырлыг сәвијјәсинә вә һәтта АБШ һәрбчиләринин мәнәви-психоложи дурумуна тәсир етдији билдирилир.
АБШ-ын һәрби имканларынын диҝәр реҝионлардан чыхарылмасы Кореја јарымадасы да дахил олмагла мүхтәлиф бөлҝәләрдә АБШ гүввәләринин һазырлыг сәвијјәсинин азалмасы илә бағлы нараһатлыглары артырыб. Мәлумата ҝөрә, тактики кәшфијјат имканларынын вә һава һүҹумундан мүдафиә системләринин бир һиссәси һәмин бөлҝәләрдән Јахын Шәргә көчүрүлүб.
Диҝәр тәрәфдән, АБШ-ын Ирана гаршы һәјата кечирдији һүҹумларда гијмәти милјонларла долларла өлчүлән минләрлә ракетдән истифадә едилмәси силаһ еһтијатларынын бәрпасыны узунмүддәтли проблемә чевириб. Чүнки бәзи силаһ системләринин јенидән истеһсалы илләр тәләб едә биләр.
Беләликлә, Пентагонун гаршысында јалныз сурсат чатышмазлығынын арадан галдырылмасы дејил, һәм дә Јахын Шәргдә силаһларын сүрәтлә истифадәси илә АБШ-ын Авропа, Асија вә дүнјанын диҝәр бөлҝәләриндә һәрби һазырлыг сәвијјәсинин горунмасы арасында стратежи таразлығын тәмин едилмәси мәсәләси дајаныр.
Sizin rəyiniz