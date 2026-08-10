  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Иран Президенти Имам Хаменеи илә өлкәнин игтисади вә һәрби мәсәләләри илә бағлы ҝөрүшүб вә сөһбәт едиб

10 avqust 2026 - 05:45
Xəbər kodu: 1850921
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иран Президенти Имам Хаменеи илә өлкәнин игтисади вә һәрби мәсәләләри илә бағлы ҝөрүшүб вә сөһбәт едиб

Доктор Мәсуд Пешкиан президентлијинин үчүнҹү илинин әввәлиндә Һәзрәтләри Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи илә ҝөрүшүб сөһбәт едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Доктор Мәсуд Пешкиан президентлијинин үчүнҹү илинин әввәлиндә Һәзрәтләри Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи илә ҝөрүшүб сөһбәт едиб.

Бу ҝөрүшдә өлкәнин мәсәләләри вә проблемләри, хүсусән дә халгын доланышыг еһтијаҹларынын өдәнилмәси, үчүнҹү мәҹбури мүһарибәнин мөвҹуд шәртләри вә ҝәләҹәји, һәрби саһәдәки инкишафлар, ресурсларын тәмин едилмәси вә "риал, валјута вә енержи" хәрҹләринин идарә олунмасы стратеҝијалары, еләҹә дә хариҹи тәрәфләрлә игтисади гаршылыглы әлагә әтрафлы мүзакирә олунуб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha