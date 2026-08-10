Гејри-легал Исраил режим ордусу Ливанын ҹәнубуна, Шиәләрин компакт јашадыглары массивләрә зәрбәләри интенсивләшдириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ганунсуз Исраил режим ордусу Ливанын ҹәнубундакы Шиәләрин компакт јашадыглары јашајыш мәнтәгәләринә вә мүхтәлиф әразиләрә артиллерија вә һава зәрбәләри ендириб, бөлҝәдә һәрби фәалијјәтини ҝенишләндириб.
Мәлумата ҝөрә, ишғалчы Исраил режим ордусунун артиллерија бөлмәләри Әл-Мәнсури, Мејс әл-Ҹәбәл вә Әл-Гантара әразиләрини, һәмчинин Кәфрәммана јахын Доһа, Әд-Дәбшә тәпәси, Әли әт-Таһир јүксәкликләри вә Вади әс-Сәлуки истигамәтләрини атәшә тутуб.
Тәҹавүзкар Исраилә мәхсус пилотсуз учуш апараты Мифдун әтрафына зәрбә ендириб. Әли әт-Таһир јүксәкликләри вә бир сыра диҝәр әразиләрә партлајыҹы маддәләрин атылмасы нәтиҹәсиндә Дејр әл-Мәзраә, Кәфрһуна, Нејһа вә Ајн әт-Тинә јүксәкликләриндә ҝенишмигјаслы јанғынлар баш вериб. Јанғынлар нәтиҹәсиндә мешә вә битки өртүјүнүн бир һиссәси мәһв олуб.
Ливанын Ислам Сәһијјә Комитәсинә бағлы мүлки мүдафиә гүввәләри јанғынларын локаллашдырылмасы вә сөндүрүлмәси үчүн әразијә ҹәлб едилиб. Лакин јанғынларын ҝениш әразијә јајылмасы вә релјефин мүрәккәблији бәзи бөлҝәләрә чыхышы чәтинләшдириб.
Диҝәр тәрәфдән, Һәддаса, Тәлуса, Әл-Гантара вә Әт-Тејри илә Күнин арасындакы әразиләрдә Исраил ордусунун фәалијјәти нәтиҹәсиндә партлајышларын баш вердији билдирилиб. Исраил ишғалчы режим һәрбчиләринин Шәрги Зутар әразисиндә јашајыш евләрини дағытмаға давам етдији, Гәрби Зутар јахынлығында исә торпаг сәдди јаратдығы гејд олунуб.
Тәҹавүзкар Исраил һәрби бөлмәләринин Бејт әс-Сијад, Һәддаса, Әл-Мәнсури вә Шәба әтрафына пулемјотлардан атәш ачдығы да билдирилир. Һәддаса вә Һарисә әразиләриндә һәрби техниканын, о ҹүмләдән “Меркава” танкларынын һәрәкәти мүшаһидә олунуб. Атәш нәтиҹәсиндә бәзи әразиләрдә јанғынларын баш вердији билдирилиб.
Бундан әлавә, Исраил гүввәләринин Кәфәршуба бөлҝәсиндә Дувәјһә галасы вә Әш-Шәмејс истигамәтиндә ирәлиләдији, ики танк вә пијада гүввәләринин исә Ән-Нәггар ҝөлү јахынлығында Ливан ордусунун мөвгеләринә јахынлашдығы гејд олунур.
Баш верәнләр Ливанын ҹәнубунда ҝәрҝинлијин давам етдијини вә мүсәлман өлкәләринин әразиләрини ишғал етмәкдә олан Исраил јәһуди режим ордусунун бөлҝәдә һәрби әмәлијјатларыны, артиллерија вә һава зәрбәләрини давам етдирдијини ҝөстәрир.
Sizin rəyiniz