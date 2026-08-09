Италија парламентиндә Ислам дини вә мәсҹидләр үзәриндә тәһлүкәсизлик нәзарәтинин ҝүҹләндирилмәси илә бағлы мүбаһисәли ганун лајиһәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлијинин (АБНА) мәлуматына ҝөрә, Италијанын јерли КИВ-ләри сон ҝүнләр сағчы “Леҝа” партијасынын — Италијада Маттео Салвининин рәһбәрлик етдији партијанын — динә вә Ислама гаршы јөнәлмиш ганун лајиһәсинин мүхтәлиф аспектләрини ачыглајыб.
Италија парламентинин Конститусија Мәсәләләри Комиссијасында “1385 сајлы ганун лајиһәси” ады илә мүзакирә олунан бу лајиһә “дини фундаментализм вә радикаллыгла мүбаризә” кими ифадәләрин архасында рәсми дөвләт разылашмасы олмајан дини азлыглары, хүсусилә дә Италија мүсәлманларыны јени полис, тәһлүкәсизлик вә нәзарәт сијасәтләринин һәдәфинә чевирир.
Мүбаһисәли ганун лајиһәси Игор Иеззинин (Igor Iezzi) вә Риккардо Молинаринин (Riccardo Molinari) дә дахил олдуғу депутатларын имзасы илә тәгдим едилиб.
Лајиһәдә тәхмини статистик мәлуматлардан истифадә едиләрәк иддиа олунур ки, Италијада мүсәлманларын сајы 2030-ҹу илә гәдәр 3 милјона чатаҹаг. Бу демографик артым исә тәһлүкәсизлик тәһдиди, терроризм, ҹиһадчылыг вә ҹинајәт ишләри илә әлагәли потенсиал тәһлүкә кими тәгдим едилир.
Лајиһәни тәнгид едәнләр билдирирләр ки, ганунвериҹиләр һәр һансы ҹинајәт баш вермәмишдән әввәл дини азлыглара гаршы ҝенишмигјаслы нәзарәт вә арашдырма механизми һазырлајыблар. Намаз гыланларын сајынын гејдијјата алынмасы, имамларын адлары вә кечмиш фәалијјәтләри, тәдрис олунан дини етигад вә принсипләрин мәзмуну, мәсҹидләрин малијјә мәнбәләри вә мүсәлман иҹмасынын әмлакы бу нәзарәтин тәркиб һиссәси һесаб олунур.
Имамларын гејдијјата алынмасы
Лајиһәнин ән мүһүм һиссәләриндән бири дини азадлыглара ачыг мүдахилә кими гијмәтләндирилир.
Лајиһәнин 1-ҹи вә 2-ҹи маддәләринә әсасән, Италија Дахили Ишләр Назирлијинин нәздиндә “Имамларын вә дини тәблиғатчыларын Милли Рејестри” јарадылаҹаг. Ады бу рејестрдә олмајан шәхсләр ҹамаат намазына имамлыг едә вә ја дини мәрасимләрә рәһбәрлик едә билмәјәҹәкләр.
Рејестрә дахил олмаг үчүн исә бир сыра шәртләр мүәјјән едилир. Бунлара:
италјан дилини Б1 сәвијјәсиндә билмәк;
Италијада 5 ил фасиләсиз јашамаг;
ачыг мәһкәмә ишинин олмамасы — һәтта һәмин шәхсә гаршы ирәли сүрүлән иттиһамын ҹинајәт төрәтдији сүбут едилмәсә белә;
бундан әлавә, “Вәтәндашлыг Хартијасынын вә Гәрбә интеграсија дәјәрләринин үрәкдән гәбул едилмәси вә онлара садиглик” дахилдир.
Тәнгидчиләрин фикринҹә, сонунҹу шәрт фактики олараг инсанлара мүәјјән дүшүнҹә вә дүнјаҝөрүшүнүн мәҹбури шәкилдә гәбул етдирилмәси анламына ҝәлир.
Мәсҹидләрә вә ибадәт јерләринә мәһдудијјәтләр
Ибадәт мәканлары илә бағлы лајиһәнин мүддәаларында мәсҹидләрә гаршы мәһдудијјәтләрин ачыг шәкилдә нәзәрдә тутулдуғу билдирилир.
3-ҹү маддәјә әсасән, италјан дилиндән башга һәр һансы дилдә чыхыш вә ја дини моизә етмәк гадаған едилир. Гајданы позанлар 10 мин авроја гәдәр ҹәримәләнә, ибадәт јери исә дәрһал мөһүрләнәрәк бағлана биләр.
Һәмчинин мәсҹидләрин тикинтиси, јенидән гурулмасы вә ја башга мәгсәдлә истифадәјә верилмәси реҝионал шуранын разылығына вә јерли әһалинин әксәријјәтинин “үмумхалг референдуму” васитәсилә мүсбәт сәсинә бағланыр.
Тәнгидчиләрин фикринҹә, бу јанашма дини азадлығы фактики олараг чохлуғун гәрарындан асылы вәзијјәтә салыр.
Ганун лајиһәсинин мүәллифләри ибадәт јерләринә олан тәләбаты “Италијада јашајан хариҹи вәтәндашларын сајы” илә әлагәләндирмәклә Исламы хариҹи вә гејри-италјан мигрантлара мәхсус дин кими тәгдим етмәјә чалышырлар. Бу исә Италија вәтәндашы олан мүсәлманларын дини һүгугларынын нәзәрә алынмамасы илә нәтиҹәләнә биләр.
Италија һөкумәтинин мөвгеји вә Ислам тәшкилатлары
Италија КИВ-ләри һәмчинин билдирир ки, Италија һөкумәти бу нәзарәт механизмини гануниләшдирмәјә чалышдығы һалда, икитәрәфли өһдәликләрин јеринә јетирилмәмәсиндә өзү дә әсас мәсул тәрәфләрдән биридир.
Бура дөвләтин COREIS — Италија Ислам Дини Иҹмасы вә UCOII — Италија Ислам Иҹмалары вә Тәшкилатлары Бирлији кими танынмыш Ислам гурумларынын һүгуги статусунун јекун тәсдиги просесини, Дөвләт Шурасынын техники тәсдигинә бахмајараг, дајандырмасы да дахилдир.
Һәмчинин Рома Ислам Мәдәнијјәт Мәркәзинин, јәни мәшһур Рома Бөјүк Мәсҹидинин, низамнамәсинә едилән дәјишикликләрин арашдырылмасынын дајандырылдығы билдирилир.
Мәгаләдә хәбәрдарлыг едилир ки, Италијада һакимијјәтдә олан сағчы гүввәләр диалогун јолларыны бағламаг вә мәсләһәт шураларынын фәалијјәтини дајандырмагла, һазырда мүсәлман иҹмасынын дүшүнҹәсинә, дилинә вә дини етигадына нәзарәт етмәк үчүн сәрт вә тәһлүкәсизлик јөнүмлү ганунларын гәбулуна чалышырлар.
Sizin rəyiniz