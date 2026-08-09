Нетанјаһу-нин һәјат јолдашынын ишчиләрә ишҝәнҹә вермәси барәдә хидмәтчиләрин ифадәләри \ Саранын мазахист олдуғу ифша олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил режиминин баш назиринин һәјат јолдашы Сара Нетанјаһу, әринин евиндә чалышан хидмәтчиләр вә ишчиләрлә пис рәфтар етмәкдә бағлы онларла иттиһамла үзләшиб. Сионист “Једиот Аһаронот” гәзетинин мәлуматына ҝөрә, хидмәтчиләр вә ишчиләр Сара Нетанјаһунун онларла рәфтарындан — тәһгир, гышгырыг вә сөјүшдән тутмуш физики зоракылыға гәдәр — сарсыдыҹы ифадәләр верибләр. Онлардан бири, 60 јашлы киши, Сара Нетанјаһунун ондан мәтбәхин дөшәмәсини әлләри вә дизләри үстә сүрүнәрәк тәмизләмәсини истәдијини билдириб.
Гәзет өз репортажында Бенјамин Нетанјаһунун игамәтҝаһында чалышмыш хидмәтчиләрин вә ишчиләрин 25 илдән артыг мүддәтә аид ифадә вә шикајәтләрини ачыглајыб. Бу шикајәтләрдә Сара Нетанјаһунун ишчиләрлә пис рәфтар етдији вә онлара гејри-ади иш шәраити јаратдығы барәдә ҹидди иттиһамлар јер алыб.
Гәзет әлавә едиб ки, бу ишләрдән бәзиләри мәһкәмә гәрарларынын чыхарылмасы вә тәзминат өдәнилмәси илә баша чатыб. Диҝәрләри исә ҝизли разылашмаларла јекунлашыб вә ја кифајәт гәдәр сүбут олмадығы үчүн рәдд едилиб. Сара Нетанјаһу вә онун вәкили илләр әрзиндә бу иттиһамлары рәдд едәрәк онлары “медиа кампанијасынын” бир һиссәси вә дөвләт вәсаитләриндән пул гопармаг ҹәһди кими гијмәтләндирибләр.
Сонунҹу шикајәт
“Једиот Аһаронот” гәзетинин мәлуматына ҝөрә, сонунҹу һадисә өтән ил баш назирин игамәтҝаһында ишләјән Јеһиел Оһу Ав Ами адлы хидмәтчинин шикајәти олуб.
О билдириб ки, тәһгирә, гышгырыға вә сөјүшләрә мәруз галыб, һәтта бир дәфә ондан сүрүнәрәк мәтбәхин дөшәмәсини тәмизләмәси тәләб олунуб.
61 јашлы хидмәтчинин сөзләринә ҝөрә, Сара Нетанјаһу она хәрчәнҝә тутулмасыны вә өлмәсини арзуладығыны дејиб.
Хидмәтчи әлавә едиб ки, Сара Нетанјаһу онун аутизм хәстәси олдуғуну иддиа едиб вә даһа сонра она белә дејиб: “Мән ишғал олунмуш әразиләрдә бир нөмрәли психиатрәм вә мәним рәгибим јохдур.”
Баш назирин офиси бу иттиһамлары рәдд едәрәк онлары “баш назирин һәјат јолдашыны ҝөздән салмаг јолу илә дөвләтдән пул гопармаг сәнајесинин даһа бир ҹәһди” адландырыб.
Сара Нетанјаһу да һәмин хидмәтчијә гаршы шикајәт верәрәк ону баш назирин игамәтҝаһыны ганунсуз шәкилдә фотошәкилләндирмәкдә вә шәхси һәјатын тохунулмазлығыны позмагда иттиһам едиб.
2016-ҹы ил иши
2016-ҹы илдә башга бир иш үзрә Исраил режиминин мәһкәмәси техники хидмәт ишчиси Гај Елијаһунун горху, гышгырыг, төһмәт вә тәһгирләрлә долу иш мүһитиндә чалышдығы барәдә иддиаларынын бөјүк һиссәсини гәбул едиб вә она тәзминат өдәнилиб.
Елијаһу билдириб ки, бир дәфә ҝеҹә јарысындан сонра јалныз Сара Нетанјаһу үчүн бир каса шорбаны гыздырмаг мәгсәдилә өз евиндән Нетанјаһу аиләсинин евинә гајытмаға мәҹбур олуб. Башга бир дәфә исә садәҹә “ҝеҹәниз хејрә галсын” демәк үчүн ҝери чағырылыб. Елијаһу һәмчинин бәзән ҝүндә 19 саата гәдәр ишләдијини дејиб.
Гәзет һәмчинин ашпаз Ети Һајимин сөзләринә истинад едиб. Онун сөзләринә ҝөрә, о, әлләрини јумамышдан әввәл шкафы ачдығы үчүн Сара Нетанјаһу она әлинин архасы илә вуруб.
Һајим һәмчинин билдириб ки, Сара Нетанјаһу хидмәтчиләрин үстүнә гышгырыр, сүфрә өртүкләрини чәкиб чыхарыр вә онларын бир нечә дәгигә әрзиндә јенидән дүзүлмәсини тәләб едирди.
Бунунла белә, Сара Нетанјаһу бу пис рәфтар иддиаларыны инкар едиб.
Мини Нафтали иши
2016-ҹы илин февралында ишлә бағлы шикајәтләрә бахан Гүдсдәки хүсуси реҝионал мәһкәмә Нетанјаһу аиләсинин рәсми игамәтҝаһынын мүдири Мини Нафталијә 170 мин шекел — Исраил режиминин пул ваһиди, тәхминән 56 670 АБШ доллары — тәзминат өдәнилмәсинә гәрар вериб.
Мәһкәмә белә нәтиҹәјә ҝәлиб ки, Сара Нетанјаһунун ишчиләр вә хидмәтчиләрлә давранышы нәтиҹәсиндә Нетанјаһу игамәтҝаһында ујғун олмајан иш шәраити јараныб.
Лакин бу гәрар шәхсән Сара Нетанјаһуја гаршы дејил, шикајәтдә тәрәф олан диҝәр шәхсләрә гаршы чыхарылыб.
Шира Рабанын иддиалары
Бу ишләр арасында 24 јашлы тәмизлик ишчиси Шира Рабан да Сара Нетанјаһунун она гышгырдығыны вә тәһгир етдијини иддиа едиб. Рабан өзүнү “гул” кими һисс етдијини билдириб.
Рабан ифадәсиндә дејиб ки, Сара Нетанјаһу гадын хидмәтчиләрин үстүнә гачыр, “әлләрини јелләјир, гышгырыр вә сачларыны јолурду”. Онун сөзләринә ҝөрә, бу вәзијјәт хидмәтчиләри горхудурду вә онлар Сара Нетанјаһунун онлара һүҹум едәҹәјини дүшүнүрдүләр.
Лакин 2022-ҹи илин февралында ишлә бағлы шикајәтләрә бахан хүсуси мәһкәмә Рабанын иддиасыны рәдд едиб. Мәһкәмә онун пис рәфтара мәруз галдығыны сүбут едә билмәдијини вә вердији ифадәнин етибарлы олмадығыны билдириб.
2024-ҹү ил иши
2024-ҹү илдә һәмин мәһкәмә баш назирин офисинин үч кечмиш әмәкдашынын хејринә гәрар чыхарыб вә баш назирин офисинә әмәк һүгугларынын позулмасы, артыг иш саатларына вә шәнбә вә бајрам ҝүнләриндә ҝөрүлән ишләрә ҝөрә онлара тәхминән 900 мин шекел — тәгрибән 300 мин доллар — өдәмәји тапшырыб.
Бу үч әмәкдашдан икиси онларла “мүасир гуллар” кими рәфтар едилдијини дејиб. Лакин тәзминатын өдәнилмәси Сара Нетанјаһуја шәхсән дејил, ишәҝөтүрән кими баш назирин офисинә һәвалә едилиб.
Диҝәр шикајәтләр
Башга бир ишдә Силви Гансија адлы хидмәтчи 2020-ҹи илдә шикајәт верәрәк гышгырыг вә тәһгирә мәруз галдығыны, һәтта онун үстүнә үтү атылдығыны билдириб. Лакин мәһкәмә бу һадисәнин баш вердијини тәсдигләмәјиб вә лазыми әсасландырмалар тәгдим едилмәдикдән сонра шикајәт сонрадан ишдән чыхарылыб.
Өтән илин апрелиндә башга бир хидмәтчи дә шикајәт вериб. О билдириб ки, сәһәр јемәји һазырлајаркән габдакы соған, помидор вә зејтунун мигдарындан гәзәбләнән Сара Нетанјаһу помидор вә зејтун парчаларыны онун үстүнә атыб. Иддиаја ҝөрә, һадисә баш назир Бенјамин Нетанјаһунун гаршысында баш вериб.
Бу иш даһа сонра ишчи гүввәси тәмин едән ширкәтлә мәхфи разылашма әсасында јекунлашыб. Разылашмаја әсасән, хидмәтчијә он минләрлә шекел өдәнилиб. Лакин мәһкәмә тәрәфиндән бу һадисәнин һәгигәтән баш вердијини тәсдигләјән һәр һансы гәрар чыхарылмајыб.
Sizin rəyiniz