Јәмәнин Сәудијјә вәһһаби режиминин “Арамҹо” ширкәтинә дрон һүҹуму

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү бригада ҝенералы Јәһја Сәри базар ҝүнү Сәудијјә террорчу вәһһаби режиминин “Арамҹо” нефт емалы заводуна дрон һүҹуму барәдә мәлумат вериб.
Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү Јәһја Сәри бәјанатында билдириб:
“Јәмән Силаһлы Гүввәләри дрон һүҹуму һәјата кечирәрәк Сәудијјә Әрәбистанынын Ҹизан бөлҝәсиндә јерләшән “Арамҹо” нефт емалы заводуну һәдәфә алмаға наил олуб. Һүҹум дәгиг олуб.”
О билдириб ки, “бу һүҹум Сәудијјә дүшмәнинин Сәәдә вә Һәҹҹә әјаләтләринин һава мәканына һәјата кечирдији дрон һүҹумуна ҹаваб олараг һәјата кечирилиб.”
Бундан әввәл дә Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү Сәнанын ҝенишмигјаслы әмәлијјат чәрчивәсиндә Сәудијјә Әрәбистанынын дәстәкләдији гүввәләрин Мәриб вә Һәзрәмөвт әјаләтләриндәки топланыш мәнтәгәләри вә дүшәрҝәләрини баллистик ракетләр вә дронларла һәдәфә алдығыны ачыгламышды.
О билдирмишди ки, бу әмәлијјат Сәудијјә Әрәбистанына бағлы гүввәләрин ҝенишмигјаслы һәрби һәрәкәтләринин вә топланышларынын мүшаһидә едилмәсиндән сонра һәјата кечирилиб. Бу гүввәләрин Әнсаруллаһын нәзарәтиндә олан әразиләрә гаршы әмәлијјата башламаға һазырлашдығы билдирилмишди.
Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү билдириб ки, әмәлијјат нәтиҹәсиндә Сәудијјә Әрәбистанына бағлы гүввәләрдән јүзләрлә нәфәр өлүб вә ја јараланыб. Һәмчинин Јәмәнин шәргиндә јерләшән әл-Вәдиә бөлҝәсиндә бир сыра дүшәрҝәләрин, силаһ анбарларынын, гүввәләрин топланыш мәнтәгәләринин вә һәрби машынларын мәһв едилдији ачыгланыб.
Бәјанатда Сәудијјә Әрәбистанына хәбәрдарлыг едиләрәк вурғуланыб ки, һәр һансы јени һәрби аддым гаршылыглы ҹавабла гаршыланаҹаг.
Јәмән Силаһлы Гүввәләри һәмчинин Әр-Ријадла мүттәфиг олан јәмәнли гүввәләрә мүраҹиәт едәрәк, јени гаршыдурма башламаздан әввәл өз мөвгеләрини тәрк етмәләрини истәјиб.
Sizin rəyiniz