Гуран дини тәблиғ үсулуну неҹә мүәјјәнләшдирир?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гуранда тәблиғ мәсәләсинин үзәриндә хүсуси олараг дајанылдығыны ҝөрүрүк. “Бәлағ” вә ја “бәлағүл-мүбин” ифадәси Гуранда тәхминән он ики- он үч јердә ҝәлиб. “Бәлағүл-мүбин” — һеч бир шүбһә јери гојмајаҹаг шәкилдә, ајдын вә ашкар чатдырмаг демәкдир:
«وَما عَلَینا إِلَّا البَلاغُ المُبینُ» — “Бизим үзәримизә дүшән јалныз ачыг-ашкар тәблиғ етмәкдир.” (1)
“Бәлағ” — јәни чатдырмаг, месажы инсанларын гулагларына вә гәлбләринә чатдырмаг — Гуранда дәфәләрлә тәкрар олунуб. Бу ифадә пејғәмбәрләрин дилиндән дәфәләрлә нәгл едилиб:
«ما عَلَینا إِلَّا البَلاغُ المُبین» — “Бизим үзәримизә дүшән јалныз ачыг-ашкар чатдырмагдыр.”
Һәмчинин Аллаһ-Тәаланын Пејғәмбәрә (с) хитабы олараг бујурулур:
«فَاِنَّما عَلَیکَ البَلاغ» — “Сәнин үзәринә дүшән јалныз чатдырмагдыр.” (2)
Ејни “бәлағ” көкүндән олан бу ифадә дә вардыр:
«اَلَّذینَ یُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ یَخشَونَهُ وَ لا یَخشَونَ اَحَداً اِلَّا اللَّه» — “Аллаһын рисаләтләрини чатдыран, Ондан горхан вә Аллаһдан башга һеч кимдән горхмајан кәсләр...” (3)
Гираәт едән гардашын охудуғу ајәдә — еләҹә дә бу мөвзуда башга чохсајлы ајәләрдә — белә бујурулур:
«اُبَلِّغُکُم رِسالاتِ رَبِّی» — “Рәббимин рисаләтләрини сизә чатдырырам.” (4)
Һәмчинин:
«بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک» — “Рәббин тәрәфиндән сәнә назил едиләни чатдыр.” (5)
Гуранда “бәлағ” сөзү илә ејни вә ја јахын мәнада олан ифадәләр дә чохдур. Мәсәлән, “дәвәт” вә тәблиғ анлајышы Гуранда дәфәләрлә тәкрарланыр:
«اُدعُ اِلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ وَ المَوعِظَةِ الحَسَنَة» — “Рәббинин јолуна һикмәтлә вә ҝөзәл өјүд-нәсиһәтлә дәвәт ет.” (6)
Һәмчинин:
«اِستَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم» — “Сизи һәјат верән шејә чағырдығы заман Аллаһын вә Пејғәмбәрин дәвәтини гәбул един.” (7)
Бунун кими “дәвәт” мәзмунлу чохсајлы башга ајәләр дә вардыр.
Ејни шәкилдә, “хәбәрдарлыг етмәк вә мүждә вермәк”, јәни инсанлары горхутмаг вә онлара мүждә вермәк мөвзусунда да чохсајлы ајәләр мөвҹуддур.
Бүтүн бунлар дәвәтдир вә нәтиҹә етибарилә бүтүн бунлар тәблиғдир.
Мәнбә вә ајәләр:
1. “Јасин” сурәси, 17-ҹи ајә
«وَما عَلَینا إِلَّا البَلاغُ المُبینُ»
Тәрҹүмә: “Бизим үзәримизә дүшән јалныз ачыг-ашкар тәблиғ етмәкдир.”
2. “Али-Имран” сурәси, 20-ҹи ајә
«فَإِن حاجّوکَ فَقُل أَسلَمتُ وَجهِیَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِلَّذینَ أوتُوا الکِتابَ وَالأُمِّیّینَ أَأَسلَمتُم ۚ فَإِن أَسلَموا فَقَدِ اهتَدَوا ۖ وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّما عَلَیکَ البَلاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصیرٌ بِالعِبادِ»
Тәрҹүмә: “Әҝәр онлар сәнинлә мүбаһисә етсәләр, де: «Мән вә мәнә табе оланлар Аллаһ гаршысында тәслим олмушуг». Китаб вериләнләрә вә савадсызлара (мүшрикләрә) де: «Сиз дә тәслим олдунузму?» Әҝәр тәслим олсалар, доғру јолу тапмыш оларлар. Әҝәр үз дөндәрсәләр, сәнин үзәринә дүшән јалныз (һаггы) чатдырмагдыр. Аллаһ Өз бәндәләрини ҝөрүр.”
3. “Әһзаб” сурәси, 39-ҹу ајә
«الَّذینَ یُبَلِّغونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَیَخشَونَهُ وَلا یَخشَونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَکَفیٰ بِاللَّهِ حَسیبًا»
Тәрҹүмә: “Онлар Аллаһын рисаләтләрини чатдырыр, Ондан горхур вә Аллаһдан башга һеч кимдән горхмурдулар. Һесаб чәкән олараг Аллаһын Өзү кифајәтдир.”
4. “Әраф” сурәси, 62-ҹи ајә
«أُبَلِّغُکُم رِسالاتِ رَبّی وَأَنصَحُ لَکُم وَأَعلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعلَمونَ»
Тәрҹүмә: “Рәббимин рисаләтләрини сизә чатдырырам вә сизин хејринизи истәјирәм. Аллаһ тәрәфиндән сизин билмәдијиниз шејләри билирәм.”
5. “Маидә” сурәси, 67-ҹи ајә
«یا أَیُّهَا الرَّسولُ بَلِّغ ما أُنزِلَ إِلَیکَ مِن رَبِّکَ ۖ وَإِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ یَعصِمُکَ مِنَ النّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لا یَهدِی القَومَ الکافِرینَ»
Тәрҹүмә: “Еј Пејғәмбәр! Рәббин тәрәфиндән сәнә назил едиләни там шәкилдә чатдыр. Әҝәр буну етмәсән, Онун рисаләтини чатдырмамыш оларсан. Аллаһ сәни инсанлардан горујаҹаг. Һәгигәтән, Аллаһ кафир гөвмү д6. “Нәһл” сурәси, 125-ҹи ајә
«ادعُ إِلیٰ سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ ۖ وَجادِلهُم بِالَّتی هِیَ أَحسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبیلِهِ ۖ وَهُوَ أَعلَمُ بِالمُهتَدینَ»
Тәрҹүмә: “Рәббинин јолуна һикмәтлә вә ҝөзәл өјүд-нәсиһәтлә дәвәт ет вә онларла ән ҝөзәл шәкилдә мүбаһисә ет. Һәгигәтән, Рәббин Өз јолундан кимин аздығыны даһа јахшы билир вә О, доғру јолда оланлары да даһа јахшы таныјыр.”
7. “Әнфал” сурәси, 24-ҹү ајә
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلَّهِ وَلِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم ۖ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ یَحولُ بَینَ المَرءِ وَقَلبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیهِ تُحشَرونَ»
Тәрҹүмә: “Еј иман ҝәтирәнләр! Сизи һәјат верән бир шејә чағырдығы заман Аллаһын вә Пејғәмбәрин дәвәтини гәбул един. Билин ки, Аллаһ инсанла онун гәлби арасында мане олур вә сиз Онун һүзурунда топланаҹагсыныз.”оғру јола јөнәлтмәз.”
Али Рәһбәрин интернет сајты
Sizin rəyiniz