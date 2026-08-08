Ислам әлејһинә мөвгеји илә танынан ҹуһуд әсилли инҝилис журналисти ҹәһәннәмә васил олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Британијанын проблемли көшә јазары Род Лиддле гыса мүддәт давам едән хәстәликдән сонра 66 јашында дүнјасыны дәјишәрәк ҝәбәриб. О, онилликләр әрзиндә Британијанын әсас медиа органларында Ислам әлејһинә, иргчи вә әхлага зидд фикирләр јајмасы илә таныныб.
Лиддле узун илләр “Sunday Times”, “The Sun” вә “The Spectator” кими нәшрләрдә чалышыб. Бир чохлары ону Британијанын милли мәтбуатында мүсәлманлара гаршы дүшмән мүнасибәтин “нормаллашдырылмасында” әсас рол ојнајан шәхсләрдән бири һесаб едирләр. Онун журналист фәалијјәти Ислам дәјәрләринә, мигрантлара вә етник азлыглара гаршы ардыҹыл һүҹумларла јадда галыб.
Исламофобија илә долу фәалијјәт
Род Лиддле медиа трибунасындан дәфәләрлә Ислама вә мүсәлман иҹмаларына гаршы һүҹумлар едиб.
Онун ән чох мүзакирә олунан мөвгеләриндән бири 2019-ҹу ил үмуми сечкиләри заманы сәсләндирдији тәклиф иди. О, сечки ҝүнүнүн Фитр бајрамы илә ејни вахта салынмасыны тәклиф етмишди ки, мүсәлманларын сечкиләрдә иштиракынын азалмасы нәтиҹәсиндә Лејбористләр Партијасынын сәсләри ашағы дүшсүн. Бу тәклиф мүхтәлиф сијаси даирәләрдә ҝениш етираз вә гынагла гаршыланмышды.
2018-ҹи илдә исә Лиддле јазыларындан бириндә исламчы интиһарчыларын бомбаларыны “башгаларынын јашадығы” әразиләрдә дејил, мүсәлман әһалинин чохлуг тәшкил етдији Шәрги Лондонун Товер Һамлетс рајонунда партлатмалы олдугларыны јазмышды. Бу фикирләр рајонун мери тәрәфиндән сәрт шәкилдә тәнгид едилмиш вә “иргчи” вә “зәһәрли” адландырылмышды.
Лиддле исламофобија иттиһамларыны даим рәдд етмәјә чалышса да, тәнгидчиләр онун јазыларынын Британијанын ән бөјүк дини азлығына гаршы дүшмән мүнасибәтин ҝүҹләнмәсинә бирбаша төһфә вердијини билдирирдиләр.
Иргчи фикирләрә ҝөрә дә тәнгид олунуб
Исламофобик мөвгеләри илә јанашы, Лиддле гарадәрили иҹмаја вә диҝәр етник азлыглара гаршы иргчи ифадәләринә ҝөрә дә дәфәләрлә тәнгид олунуб.
2019-ҹу илдә ББC-нин “Newsnight” програмында јајымланан мүбаһисәли мүсаһибә заманы апарыҹы Емилј Маитлис ону ардыҹыл һәфтәләр әрзиндә “долајы вә давамлы иргчиликдә” иттиһам етмишди.
Ушагларын истисмары илә бағлы әхлага зидд ифадәләр
Лиддле-ин фәалијјәтинин диҝәр мүбаһисәли тәрәфләриндән бири ушагларла бағлы һәссас вә әхлага зидд мөвзулара тохунмасы иди.
О, бәзи мәгаләләриндә ушаг порнографијасына бахмағын ҹинајәт һесаб едилмәсини шүбһә алтына алараг бунун ушагларын горунмасына тәсир етмәдијини иддиа етмишди.
Һәмчинин ушаг истисмары илә бағлы иҹтимаи нараһатлығын һәддиндән артыг олдуғуну вә бунун бөјүкләрин ушагларла үнсијјәтини чәтинләшдирдијини билдирмишди. О, һәтта мүәллим ола билмәјәҹәјини, чүнки јенијетмә гызлара гаршы ҹинси мејлләр һисс етдијини сөјләдији ујғун олмајан бир ачыглама да вермишди.
Нифрәт мирасы
Род Лиддле журналист фәалијјәтинә ББC-дә башлајыб. Сонрадан ифрат мөвгеләри әтрафында јаранан галмагаллардан сонра чап медиасына кечиб вә өмрүнүн сонуна гәдәр тәхрибат характерли мөвгеләрини горујуб.
Британијанын әсас медиа гурумларындакы бәзи һәмкарлары ону “ити зәкалы” журналист кими гијмәтләндирсәләр дә, Британијанын мүсәлман иҹмасы үчүн онун мирасы узун илләр әрзиндә нифрәтин нормаллашдырылмасы, реаллығын тәһриф едилмәси вә иҹтимаи мәканда исламофобијанын тәшвигиндән башга бир шеј дејил.
Sizin rəyiniz