АБШ Баш Гәрарҝаһы мүһарибәдән чыхыш јолу ахтарыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ медиасы билдириб ки, АБШ Силаһлы Гүввәләринин Бирләшмиш Гәрарҝаһ Рәиси гапалы ҝөрүшләрдә Иранла мүһарибәдән чыхыш јолу тапылмасыны истәјиб вә мүнагишәнин ҝенишләндирилмәси үчүн мөвҹуд вариантларын Вашингтонун мәгсәдләринә чатмаға көмәк етмәјәҹәји, әксинә, әкс нәтиҹәләрә сәбәб ола биләҹәји барәдә хәбәрдарлыг едиб.
CНН үч мәлуматлы мәнбәјә истинадән хәбәр вериб ки, АБШ Бирләшмиш Гәрарҝаһ Рәиси Дан Каин сон һәфтәләрдә Доналд Трамп администрасијасынын јүксәк сәвијјәли рәсмиләри илә кечирдији гапалы ҝөрүшләрдә АБШ-ын Иранла мүһарибәдән чыхмасы үчүн бир јол тапмасынын ваҹиблијини вурғулајыб.
Мәнбәләрдән биринин сөзләринә ҝөрә, “Каин чыхыш јолу ахтарыр.”
CНН јазыб ки, АБШ Бирләшмиш Гәрарҝаһ Рәиси мүһарибәнин ҝенишләндирилмәсинин мүмкүн нәтиҹәләри вә һәрби вариантларын мәһдудлуғу илә бағлы нараһатлыгларыны АБШ Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин (CIA) директору Ҹон Ретклифф, дөвләт катиби Марко Рубио вә витсе-президент Ҹеј Ди Венслә дә бөлүшүб.
Мәлумата ҝөрә, Каин бу рәсмиләрлә координасија ҝөрүшләриндә Трамп илә ҝөрүшдән әввәл мөвҹуд һәрби вариантларын, о ҹүмләдән гуру гошунларынын ҝөндәрилмәсини тәләб етмәјән вариантларын мәһдудијјәтләри вә рискләри барәдә үмуми мөвгејә ҝәлмәјә чалышыб.
Мәнбәләрдән бири CНН-ә билдириб ки, Каинин бу мәсләһәтләшмәләрдә әсас мәгсәди АБШ Силаһлы Гүввәләрини горумаг олуб.
Һесабатда гејд олунур ки, Трамп һәлә дә Ирана гуру гошунларынын ҝөндәрилмәсинә гаршыдыр вә һава һүҹумларынын Теһранын Вашингтонун тәләбләринә ујғун разылашманы гәбул етмәсинә сәбәб ола биләҹәјини дүшүнүр. Лакин Каин вә АБШ һөкумәтинин бир сыра диҝәр рәсмиләри гапалы ҝөрүшләрдә бу ссенарини еһтималолунмаз һесаб едир вә президентин мүәјјән етдији чәрчивәјә ујғун башга вариантлар ахтарырлар.
CНН јазыб ки, мүһарибәнин башламасындан тәхминән алты ај сонра, Трамп Иранын нүвә силаһына саһиб олмасынын гаршысыны алмаг кими бәјан етдији мәгсәдини һәлә дә вурғуладығы бир вахтда, АБШ-ын ән јүксәк сәвијјәли һәрби рәсмиси гапалы мүзакирәләрдә мүһарибәни сона чатдырмаг үчүн асан һәрби һәлл јолунун олмадығыны билдирир.
CНН өз мәнбәләринә истинадән јазыб ки, Трамп администрасијасынын бир чох јүксәк сәвијјәли милли тәһлүкәсизлик рәсмиси кәшфијјат гијмәтләндирмәләринә, һәрби принсипләрә вә практики тәҹрүбәјә әсасланараг “һава гүввәләринин өз мәһдудијјәтләри вар” гәнаәтинә ҝәлиб. Каин дә өтән ајын сонунда Конгресдә кечирилән динләмәдә бу ифадәни ишләдиб.
Мәнбәләрдән биринин сөзләринә ҝөрә, мәһз бу нараһатлыглар Каин вә диҝәр һөкумәт рәсмиләринин ијулун сонунда Ирана гаршы даһа ҝенишмигјаслы һүҹумлар планына еһтијатла јанашмасына сәбәб олуб. Онлар мүһарибәнин даһа да ҝенишләнмәсинин ҝөзләнилмәз нәтиҹәләр доғура биләҹәјиндән еһтијат едибләр.
Мәнбә әлавә едиб ки, АБШ ордусунун Мәркәзи Команданлығынын (CENTCOM) јалныз бир һиссәси бу әмәлијјатларын һәјата кечирилмәсини дәстәкләјиб, Исраил режими исә үмумиликдә мүнагишәнин даһа да ҝенишләндирилмәсини дәстәкләјиб.
CНН АБШ һөкумәтинин јүксәк сәвијјәли рәсмисинә истинадән јазыб ки, Трамп реҝионал мүттәфигләри илә данышдыгдан сонра бу һүҹумларын һәјата кечирилмәсиндән ҝери чәкилиб. Чүнки һәмин өлкәләр Иранын ҹаваб һүҹумларындан, хүсусилә дә өз енержи инфраструктурларына гаршы мүмкүн зәрбәләрдән нараһат олдугларыны билдирибләр.
Һесабатда һәмчинин АБШ-ын сурсат еһтијатларынын азалмасынын да бу гәрара тәсир едән амилләрдән бири олдуғу вурғуланыр. Мәнбәләрин сөзләринә ҝөрә, Фарс көрфәзи өлкәләринин рәсмиләри дә АБШ һөкумәтинә хәбәрдарлыг едибләр ки, АБШ-ын габагҹыл һава һүҹумундан мүдафиә системләринин азалмасы онларын мүмкүн Иран һүҹумларына гаршы мүдафиә имканларыны зәифләдәҹәк.
Иранын инфраструктуруна һүҹумун нәтиҹәләри барәдә хәбәрдарлыг
CНН хәбәр вериб ки, Трамп дәфәләрлә Иранын енержи инфраструктуруну һәдәфә алаҹағы илә һәдәләјиб. Лакин мәлуматлы мәнбәләр һесаб едирләр ки, белә бир аддым нә Ираны ҝери чәкилмәјә мәҹбур едәҹәк, нә дә Вашингтонун мәгсәдләринә наил олмасына имкан верәҹәк. Әксинә, бунун бөјүк еһтималла Иранын Фарс көрфәзи өлкәләринин енержи објектләринә гаршы ҹаваб һүҹумларына сәбәб олаҹағы дүшүнүлүр.
Мәнбәләр һәмчинин билдирибләр ки, Трамп көрпүләрә һүҹум вариантыны да нәзәрдән кечириб. Лакин бу аддымын да еффектив стратежи нәтиҹә вермәјәҹәји вә һүҹум үчүн әһәмијјәтли диҝәр һәрби һәдәфләрин артыг галмадығы гәнаәтинә ҝәлиниб.
Сурсат чатышмазлығы командирләрин ортаг нараһатлығыдыр
CНН јазыб ки, Каин һәтта мүһарибә башламаздан әввәл Трампа хәбәрдарлыг етмишди: узунмүддәтли мүнагишә АБШ-ын силаһ еһтијатларыны, хүсусилә Исраил режиминә вә Украјнаја дәстәк мәгсәдилә истифадә олунан сурсатлары ҹидди шәкилдә азалдаҹаг.
Бу хәбәр шәбәкәсинин мәнбәләринин сөзләринә ҝөрә, АБШ ордусунун јүксәк рүтбәли командирләри һазырда сурсат еһтијатларынын “тәһлүкәли мәрһәләјә” чатдығыны дүшүнүрләр.
Мәлумата ҝөрә, мәһз бу вәзијјәт Пентагон вә АБШ ордусунун Мәркәзи Команданлығыны (CENTCOM) сон һәфтәләрдә һәрби стратеҝијасына јенидән бахмаға вадар едиб. Һәтта CENTCOM -ун јүксәк рүтбәли командирләриндән бири дахили мәктуб ҝөндәрәрәк һәрбчиләрдән Ирана тәзјиги артырмаг үчүн “јарадыҹы вә гејри-әнәнәви” тәклифләр ирәли сүрмәләрини истәјиб.
CНН-ә данышан мәлуматлы мәнбәләрдән бири билдириб ки, АБШ ордусунун мүһарибәнин башламасындан алты ај сонра Ирана тәзјиг ҝөстәрмәк үчүн јени идејалар ахтармасы долајысы илә мүһарибәнин ҝөзләнилдији кими ҝетмәдијини ҝөстәрир.
Символик гәләбәјә фокусланма
CНН репортажынын сонунда билдириб ки, АБШ һөкумәтиндәки бир чох рәсми шәхс вә аналитик Американын мәгсәдләрини һәјата кечирмәсинин јеҝанә јолунун Иранда ҝенишмигјаслы гуру әмәлијјаты олдуғуну дүшүнүр. Лакин Трамп администрасијасынын һеч бир рәсмиси белә бир варианты дәстәкләмир. Чүнки бу, минләрлә америкалы һәрбчинин өлдүрүлмәси илә нәтиҹәләнә биләр.
Америка медиасынын мәлуматына ҝөрә, бунун нәтиҹәсиндә һазырда АБШ-ын јүксәк сәвијјәли рәсмиләри үчүн әсас диггәт Трампа ән азы “символик гәләбә” газандыра биләҹәк чыхыш јолу тапмаға јөнәлиб. Бу, Трампа һәмин гәләбәни АБШ иҹтимаијјәтинә тәгдим етмәјә имкан вермәли вә ејни заманда дипломатик просесин, о ҹүмләдән Һөрмүз боғазынын јенидән ачылмасы илә бағлы разылашманын әлдә олунмасы истигамәтиндә данышыгларын давам етдирилмәсинә мане олмамалыдыр.
Sizin rəyiniz