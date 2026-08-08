Мүһаҹирани: Азәрбајҹан Иран тарихинин ачыг китабы, азадлыг вә сивилизасија мәктәбидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фатимә Мүһаҹирани "Тәбриз Ҝүнү" мүнасибәтилә јајдығы мүраҹиәтдә билдириб: Азәрбајҹан тәкҹә бир бөлҝә дејил; о, Иран торпағынын тарихи гәдәр ҝениш бир ачыг китаб, нәсилләрә азадлыг, гејрәт вә сивилизасија дәрси верән бир мәктәбдир. Бу, милли сәркәрдә Сәттарханын вә милли гәһрәман Бағырханын дијарыдыр; елә бир јурд ки, онун тәгвиминин һәр сәһифәсиндә унудулмаз гәһрәманлыгларын изләри ҝөрүнүр.
О әлавә едиб: "Тәбриз Ҝүнү" даим бу вәтәнин ҝөркәмли шәхсијјәтләринин вә гәһрәманларынын јетишдији торпаға еһтирам ҝөстәрмәк үчүн дәјәрли фүрсәтдир. Шәмс Тәбризи, Устад Шәһријар, Әлламә Мәһәммәд Тағы Ҹәфәри вә Әлламә Сејид Мәһәммәд Һүсејн Тәбатәбаи кими мүтәфәккир вә арифләр – Иранын поезија, тәфәккүр вә ирфан зирвәләри – еләҹә дә шәһид Ҹавад Фәкури, Әли Тәҹәллаји, меһраб шәһидләри Ајәтуллаһ Гази Тәбатәбаи вә Ајәтуллаһ Мәдәни кими иҝид сәркәрдәләр вә командирләр тарих сәһнәсиндә Иранын иззәтини вә мүстәгиллијини горумаг наминә өз ҹанларыны фәда едибләр.
Һөкумәт сөзчүсү вурғулајыб: Бу ҝүндә тарихин һәлледиҹи дөнәмләриндә Иранын уҹалығы уғрунда чалышан вә бу ҝүн дә өлкәнин иззәти вә гүдрәти наминә фәалијјәт ҝөстәрән һәр кәсә, о ҹүмләдән Иранын садиг вә ҹәсур президенти, доктор Мәсуд Пезешкиана еһтирамымызы билдиририк.
Мүһаҹирани гејд едиб: Тәбризин мәдәнијјәти гәдим мүдрикликлә динамик инамын вәһдәтидир. Онун сөзләринә ҝөрә, Тәбриз һәр заман “илк”ләрин шәһәри олуб вә өлкәнин инкишаф, мәдәнијјәт, тәһсил, идман вә инҹәсәнәт саһәләриндә бир чох мүһүм јениликләрин илк аддымлары мәһз бу шәһәрдән башланыб.
Sizin rəyiniz