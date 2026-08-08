Гәрибәбади: Дипломатија мүһарибәдә дә давам едир, лакин мүһарибә шәраитинә ујғун дил илә

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Хәбәр Аҝентлији Хариҹи Ишләр назиринин Һүгуг вә Бејнәлхалг Ишләр үзрә мүавини Казым Гәрибәбади илә видео мүсаһибәнин биринҹи һиссәсиндә Иран-Оман данышыгларынын сон вәзијјәти, Һөрмүз боғазынын идарә олунмасы үчүн јени моделин маһијјәти вә Иран Ислам Республикасынын АБШ илә данышыглар масасына гајытмасы үчүн шәртләри илә бағлы суаллар верди.
Бу мүсаһибәнин диҝәр һиссәсиндә хариҹи ишләр назиринин мүавининдән дипломатик апаратын мүһарибәнин идарә олунмасына јанашмасы, саһә илә координасија, хариҹи тәрәфләрлә неҹә гаршылыглы әлагәдә олмаг вә мүһарибә заманы гаршы тәрәфлә еффектив шәкилдә гаршылашма тәҹрүбәси барәдә сорушдуг.
Гәрибабади суаллара ҹаваб олараг деди:
Дипломатија һеч вахт дајанмыр. Һәтта 12 ҝүнлүк мүһарибә заманы белә, мүһарибәнин үчүнҹү вә ја дөрдүнҹү ҝүнүндә Др. Әрагчи илә сәфәримиз олду. Истанбулда Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатынын тәҹили иҹласында иштирак етдик, сонра Ҹеневрәдә үч Авропа өлкәсинин хариҹи ишләр назирләри илә данышмаға ҝетдик вә ҝери дөнәркән Истанбулда АБШ-дән месажлары олан гәтәрлиләрлә данышыглар апардыг.
Ејни заманда дипломатија актив иди вә сон ҝеҹә АБШ-нин хүсуси нүмајәндәси атәшкәс тәләби тәгдим етди.
Әһәмијјәтли мәгам одур ки, бурада дипломатија, ҝөндәрдијиниз месажлар, ҝөстәрдијиниз ҹаваблар вә реаксијалар, дипломатија саһәсиндә тутдуғунуз иҹтимаи мөвгеләр зәифлик мөвгејини ҝөстәрмәмәлидир; нијә? Чүнки өлкә мүһарибә вәзијјәтиндәдир.
Дипломатија вә саһә бурада һармонијада олмалыдыр вә онлар һәгигәтән дә беләдир. Сон ијирми илдә бүтүн бу мүхтәлиф просесләрдә вә данышыгларда бирбаша вә ја долајы јолла иштирак едән бири кими, мән там әминликлә дејә биләрәм ки, саһә илә дипломатија арасында индики гәдәр координасија һеч вахт олмајыб.
Әҝәр буну мәндән гәбул етмирсинизсә, әзиз һәрби командирләримиздән сорушун, онлар буну мүтләг етираф едәҹәк. Бу координасија һеч вахт бу гәдәр ҝениш олмајыб; нијә? Чүнки һөкумәт һамымызын бир бәдәнин һиссәләри олдуғумуза инаныр. Өлкә мүһарибә вәзијјәтиндәдир вә һамымыз һәм дүшмәни мәғлуб етмәјә, һәм дә өлкәни бу учурумдан ән аз зәрәрлә чыхармаға чалышмалыјыг.
Sizin rəyiniz