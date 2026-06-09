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ИИР Али Милли Тəһлүкəсизлик Шурасынын катиби: Әҝəр “шəр иттифагы” сəһв аддым атса, реҝион онлар үчүн ҹəһəннəмə чеврилəҹəк

9 iyun 2026 - 19:27
Xəbər kodu: 1824969
Source: İRNA
ИИР Али Милли Тəһлүкəсизлик Шурасынын катиби: Әҝəр “шəр иттифагы” сəһв аддым атса, реҝион онлар үчүн ҹəһəннəмə чеврилəҹəк

ИИР Али Милли Тəһлүкəсизлик Шурасынын катиби: Әҝəр “шəр иттифагы” сəһв аддым атса, реҝион онлар үчүн ҹəһəннəмə чеврилəҹəк

Әһли-Бејт (əлејһимус сəлам) – Бејнəлхалг Хəбəр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республиикасынын Али Милли Тəһлүкəсизлик Шурасынын катиби Мəһəммəд Багир Зүлгəдр ачыг месажда јазыб:

47 ил вə 100 ҝүн давам едəн мүгавимəт – дөјүш мејданындан шəһəр мејданына, шəһəрдəн сијасəт вə дипломатија мејданына гəдəр – дүнјанын тəһлүкəсизлик низамыны дəјишдириб.

Етибарлы тəһдиди Вашингтон вə Тел-Әвивдəн кəнарда ахтарын.

Әҝəр сионист–АБШ шəр иттифагы јенидəн сəһв аддым атарса, реҝион онлар үчүн ҹəһəннəмə чеврилəҹəк.

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