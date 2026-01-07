Трамп администрасијасы рәсмиләринин Венесуелаја һүҹумла бағлы Конгресдә мәхфи мәлуматландырма кечириләҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Президенти Доналд Трампын администрасијасынын рәсмиләри Венесуелаја ендирилән зәрбәләр вә бу барәдә Конгресин әввәлҹәдән мәлуматландырылмамасы илә бағлы јаранмыш мүзакирәләр фонунда чәршәнбә ҝүнү јерли вахтла Сенат вә Нүмајәндәләр Палатасы үчүн мәхфи мәлуматландырма кечирәҹәк.
Мәлуматлы мәнбәнин билдирдијинә вә Сенат үзвләринин офисләринә ҝөндәрилмиш рәсми билдиришә әсасән, Сенатда Шәрг вахты илә саат 10:00-да јалныз үзвләр үчүн нәзәрдә тутулмуш гапалы брифинг иҹласы Сенатын мәхфи вә һәссас мәлуматлар мәркәзиндә тәшкил олунаҹаг.
Мәлуматландырмада АБШ дөвләт катиби Марко Рубио, мүдафиә назири Пит Һегсет, баш прокурор Пем Бонди, Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин (МКИ) директору Ҹон Ретклифф вә АБШ Силаһлы Гүввәләринин Бирләшмиш Гәрарҝаһ Рәисләри Комитәсинин сәдри ҝенерал Ден Кејн иштирак едәҹәк.
