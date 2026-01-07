Пакистанын мүдафиә назири: Нетанјаһу тарихин ән нифрәт олунан ҹинајәткарыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистанын мүдафиә назири Исраил режиминин баш назири Бенјамин Нетанјаһуну тарихин ән нифрәт олунан ҹинајәткары адландырараг билдириб: Нетанјаһунун Иран Ислам Республикасынын динҹ нүвә програмлары илә бағлы сәсләндирдији иддиалар јалныз Исраил режиминин Ирана гаршы тәҹавүзкар сијасәтинә һагг газандырмаг мәгсәди дашыјыр.
Хаваҹа Мәһәммәд Асиф Исламабадда “Ҝео” телеканалына мүсаһибәсиндә АБШ президенти Доналд Трампын Венесуелаја гаршы сәрт вә тәһдидедиҹи мөвгејини дә кәскин тәнгид едиб.
О вурғулајыб: АБШ-нин Пакистанын гоншусу олан Ирана гаршы истәнилән агрессив јанашмасы Исламабад үчүн дә ҹидди проблемләр вә чағырышлар јарадаҹаг.
Пакистанын мүдафиә назири Доналд Трампа мүраҹиәтлә дејиб: Әҝәр АБШ президенти һәгигәтән бәшәријјәтин талеји илә сәмими шәкилдә марагланырса, тарихин ән бөјүк ҹинајәткары вә бејнәлхалг ахтарышда олан шәхс Нетанјаһуну һәбс етдирәрәк ону АБШ мәһкәмәләри гаршысында ҹаваб вермәјә мәҹбур етмәлидир.
АБШ-нин Исраил режиминин фәләстинлиләрә гаршы төрәтдији ҹинајәтләрдә ролуна ишарә едән Асиф әлавә едиб: Ҹинајәткарлары дәстәкләјән вә онларын ҹинајәтләрини асанлашдыран шәхсләрин ганун гаршысында һансы мәсулијјәт дашыдығы суалы верилмәлидир.
Sizin rəyiniz