ИИР ХИН мүавини: Нүвә мөвзусу бәһанәдир, дүшмәнләрин дүшмәнчилији системин Ислам маһијјәти, мүстәгиллик вә Иранын инкишафыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин Һүгуг вә Бејнәлхалг Ишләр назиринин мүавини Гәрибабади Гум Елми Һөвзә Мәркәзинин мүәллим вә профессорлары илә кечирилән топлантыда билдириб: Нүвә мөвзусу јалныз бәһанәдир вә дүшмәнләрин Иранла дүшмәнчилији Ислам системинин маһијјәти, өлкәнин мүстәгиллији, һәмчинин залым вә ҝенишмигјаслы санксијалара бахмајараг әлдә едилән инкишафдан гајнагланыр.
Јени АБШ администрасијасы илә апарылан данышыглар бу өлкәјә там етимадсызлыг нәзәрә алынмагла вә һәр һансы һәрби аддыма гаршы зәрури һазырлыглар әлдә едилмәклә һәјата кечирилиб. Данышыглар просеси әрзиндә мејдан вә дипломатија бир-бири илә там паралел шәкилдә аддымлајыб.
О, Ирана гаршы тәҹавүзкар мүһарибәнин нүвә мөвзусу вә данышыгларла әлагәсинин олмадығыны билдирәрәк дејиб: дүшмәнләр узун илләрдир белә бир аддыма һазырлашырдылар вә данышыгларын ҝедишиндә тәҹавүзә әл атмалары, ҝүнаһсыз инсанларын, јашајыш мәнтәгәләринин вә бәзи инфраструктур објектләринин һәдәфә алынмасы нүвә мөвзусунун јалныз бәһанә олдуғуну ачыг шәкилдә ҝөстәрди.
Гәрибабади вурғулајыб ки, сионист режим вә АБШ-нин Ирана гаршы һәрби әмәлијјатлары там уғурсузлугла нәтиҹәләниб. Онлар нә стратежи мәгсәдләринә чата билибләр, нә дә планларыны реаллашдыра билибләр. Әксинә, Иран сионист режимә ағыр вә ағрылы зәрбәләр ендириб вә онлары атәшкәс истәмәјә мәҹбур едиб. Бөлҝәдә АБШ-јә мәхсус һәрби базаја ендирилән гәтијјәтли зәрбә исә Иранын ҝүҹ вә гүдрәтинин ҝөстәриҹисидир.
Онун сөзләринә ҝөрә, бејнәлхалг мүстәвидә тәҹавүзкарларын писләнмәси илә бағлы консенсусун формалашмасы, өлкә дахилиндә тәҹавүзә гаршы милли бирлик вә һәмрәјлијин тәмин олунмасы, еләҹә дә реҝион өлкәләринин сионист режими бөлҝәнин әсас тәһлүкәси кими танымасы 12 ҝүнлүк мүһарибә илә бағлы хүсуси диггәт јетирилмәли мүһүм мәгамлардандыр.
Гәрибабади сон мүһарибә дөврүндә Али Рәһбәрин мүдрик вә узагҝөрән тәдбирләрини јүксәк гијмәтләндирәрәк, һәрби вә игтисади саһәләрдә ҝүҹлү Иранын формалашдырылмасынын, ејни заманда халгын проблемләринә даһа чох диггәт јетирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.
Sizin rəyiniz