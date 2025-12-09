Сионист режим бир даһа Ливанын ҹәнубуна Шиә Мәнтәгәләринә гуру вә һавадан һүҹум етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, сионист режимин ордусу ҹәнуби Ливандакы Аита әл-Шааб шәһәринин кәнарындакы Раһиб нөгтәсиндән Теле Шавата доғру ирәлиләјиб.
Ејни заманда, Ливанын ҹәнубундакы Ҹәбәл Сәфи бөлҝәси вә Әл-Туффаһ бөлҝәсинин дә сионист режимин һава һүҹумларынын һәдәфинә чеврилдији билдирилир.
Индијә гәдәр бу һүҹумлар нәтиҹәсиндә мүмкүн иткиләр барәдә һеч бир мәлумат дәрҹ олунмајыб.
Хәбәрдә һәмчинин бир нечә дәгигә әввәл "Набатијјә" вә "Сидон" шәһәрләри арасында јерләшән "Вади Изза"нын да сионист режимин һава һүҹумларынын һәдәфинә чеврилдији ҝөстәрилир.
Тәҹавүз акты олараг сионист режими ҹәнуби Ливандакы Вади Румин бөлҝәсини дә бомбалајыб.
Руссиа Тодај-ин мәлуматына ҝөрә, Ҹәбәл Сафи бөлҝәләри дә 6 дәфә, ҹәнубдакы Вади Румин бөлҝәси исә 2 дәфә бомбардман едилиб.
