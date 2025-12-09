  1. Ana səhifə
Сионист режим бир даһа Ливанын ҹәнубуна Шиә Мәнтәгәләринә гуру вә һавадан һүҹум етди

9 dekabr 2025 - 20:12
Xəbər kodu: 1759807
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фашист Исраил режими Шиәләрин компакт јашадыглары Ливанын ҹәнубунун бәзи һиссәләринә гурудан истифадә едәрәк етдији һүҹуму илә ејни вахтда Ливанын башга әразиләринә дә һава һүҹумлары тәтбиг едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, сионист режимин ордусу ҹәнуби Ливандакы Аита әл-Шааб шәһәринин кәнарындакы Раһиб нөгтәсиндән Теле Шавата доғру ирәлиләјиб.

Ејни заманда, Ливанын ҹәнубундакы Ҹәбәл Сәфи бөлҝәси вә Әл-Туффаһ бөлҝәсинин дә сионист режимин һава һүҹумларынын һәдәфинә чеврилдији билдирилир.

Индијә гәдәр бу һүҹумлар нәтиҹәсиндә мүмкүн иткиләр барәдә һеч бир мәлумат дәрҹ олунмајыб.

Хәбәрдә һәмчинин бир нечә дәгигә әввәл "Набатијјә" вә "Сидон" шәһәрләри арасында јерләшән "Вади Изза"нын да сионист режимин һава һүҹумларынын һәдәфинә чеврилдији ҝөстәрилир.

Тәҹавүз акты олараг сионист режими ҹәнуби Ливандакы Вади Румин бөлҝәсини дә бомбалајыб.

Руссиа Тодај-ин мәлуматына ҝөрә, Ҹәбәл Сафи бөлҝәләри дә 6 дәфә, ҹәнубдакы Вади Румин бөлҝәси исә 2 дәфә бомбардман едилиб.

