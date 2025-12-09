Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Спутник Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Русија Мүдафиә Назирлији Русија Силаһлы Гүввәләри тәрәфиндән даһа ики шәһәрин азад едилдијини ачыглады.
Русија Мүдафиә Назирлији Донетскдәки Червонје шәһәринин вә Запорожје бөлҝәсиндәки Новоданиловка шәһәринин Русија Силаһлы Гүввәләри тәрәфиндән азад едилдијини ачыглады.
Русија Мүдафиә Назирлији һәмчинин Украјна Силаһлы Гүввәләри тәрәфиндән истифадә едилән енержи вә нәглијјат инфраструктуру објектләринин һәдәфә алындығыны да билдирди.
Гејд едәк ки, Русија Мүдафиә Назирлији сон ҝүн вә ҝеҹә әрзиндә 171 Украјна дронунун мәһв едилдијини вә һәмчинин 1275 Украјна әсҝәринин өлдүрүлдүјүнү ачыглады.
